Vesić: Radimo na tome da naši auto-putevi budu pametni auto-putevi

Zajedničkim projektom sa Institutom Mihailo Pupin i Telekomom Srbija u narednom periodu ćemo pokrenuti projekat čijom realizacijom će naši auto-putevi a sada imamo oko 1.000 km ovih puteva, postati pametni auto-putevi, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

"Cilj je da oni komuniciraju sa automobilima, jer automobili već primaju informacije o zastojima na putu, o saobraćajnim znacima, o potrebi da se smanji brzina, problemima koji se nalaze na auto-putu i tako se stvara veća bezbednost učesnika u saobraćaju. Rečju, želimo da postojeće auto-puteve približimo novom vremenu", rekao je on za Tanjug.



Naveo je da se u tom smislu radi i 320 novih punjača za električne automobile, od kojih će 80 biti postavljeno već do kraja ove godine.



Vesić se osvrnuo i na nedavnu posetu kineske delegacije na čelu sa predsednikom Si Đinpingom Srbiji i istakao da su pored osam postojećih najavljena i dva nova projekta sa Kinezima.



"Prvi projekat koji želimo da uradimo sa Kinezima je brza saobraćajnica Karađorđe, čija gradnja će početi 15. novembra. Drugi projekat sa našim kineskim prijateljima, jeste gradnja auto-puta od Požege do Boljara, odnosno prema Crnoj Gori, a on će biti građen na koncesiju", rekao je on.



Dodao je da će to biti prvi put da se auto-put radi tako, ne sredstvima iz budžeta već sa partnerima na koncesiju.



Vesić je rekao i da je počela gradnja auto-puta koji će povezati Beograd, Zrenjanin i Novi Sad, čija će dužina biti 105 km.



Ocenio je da će on biti veoma značajan, zato što je to banatski put i povezuje mnoga mesta u Banatu, koji je dugo bio zapostavljan a kada on bude završen kao i tzv. Smajli ili Osmeh Vojvodine, Banat će biti mnogo bolje povezan.



Prema njegovim rečima, Srbija kupuje pet kompozicija kineskih brzih vozova od kojih je jedna već stigla u našu zemlju, kao i devet kompozicija za BG voz i dodao da svi ovi vozovi odlaze na sertifikaciju u Češku i vraćaju se kao sertifikovani vozovi po standardima EU.



"Prva kompozicija je stigla u Srbiju, one onda odlaze u Češku, gde će biti izvršena njihova sertifikacija na standarde EU, vraćaju se u Srbiju i počećemo da ih koristimo već do kraja ove godine kada budemo završili brzu prugu Novi Sad-Subotica. Ovih devet kompozicija će biti korišteno za novu prugu koju gradimo od Zemun-Polja do Surčina, koja će povezati centar Surčina, aerodrom Nikola Tesla, Nacionalni stadion i EXPO", rekao je Vesić.



Najavio je da će do kraja ove godine biti pet-šest polazaka vozova iz Pančeva do Beograda novim vozovima koji su počeli da pristižu, tako da će, kako je rekao, biti rešen monopol onih autoprevoznika koji su "bezobrazno visokim cenama naplaćivali prevoz građanima".



Ovaj sistem će, rekao je on, zajedno sa metroom činiti jedinstven šinski sistem u Beogradu koji će biti najzastupljeniji sistem javnog prevoza u Beogradu a svi delovi Beograda biće povezani sa metroom.



Vesić je istakao da će pruga od Novog Sada do Subotice biti završena više od godinu dana pre roka, odnosno do 30. jula, nakon čega sledi sertifikacija za standarde EU, koju će u avgustu izvršiti firma iz Holandije, da bi zatim Dojče ban obavio tehnički prijem pruge.



"Od oktobra počinju probe pruge i mi ćemo do kraja novembra, početkom decembra imati prvi voz između Beograda i Subotice a između ova dva grada će se putovati oko 80 minuta", rekao je Vesić.

