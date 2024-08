Vesić: Od danas kamionima zabranjeno preticanje na obilaznici oko Beograda i na još nekoliko deonica na auto-putevima u Srbiji

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je od jutros na obilaznici oko Beograda, kao i na još nekoliko deonica na auto-putevima zabranjeno preticanje za kamione.

"Na obilaznici oko Beograda kao i na pojedinim deonicama na srpskim auto-putevima od jutros je Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zabranilo je preticanje kamionima. Na ovim deonicama kamioni više ne smeju da pretiču ni jedni druge kao ni putnička vozila. Postavili smo sabraćajne znake koji upozoravaju vozače kamiona na deonice na kojima je zabranjeno preticanje. Želimo da iskorenimo lošu naviku vozača kamiona, koji preticanjem dovode u opasnost i svoj i tuđe živote", istakao je Vesić.

Zabrana preticanja za kamione jasno je obeležena saobraćajnom signalizacijom, a postavljena je na više deonica na auto-putevima.

Reč je o deonicama od petlje Beograd do petlje Bubanj potok, odnosno na obilaznici oko glavnog grada, kao i na delu od petlje Kovilj do petlje Beška, u zoni mosta "Beška" preko Dunava, naveo je ministar.

Takođe, dodaje da zabrana važi na delu auto-puta E-75 od petlje Stara Pazova do petlje Požarevac, kao i od petlje Predejane do petlje Vladičin Han, u zonama mostova Džemin Do i Vrla.

Kamioni ne smeju da pretiču ni između petlje Surčin jug i petlje Ub, niti od petlje Šimanovci do petlje Beograd, kao ni između petlje Hrtkovci do Šapca, odnosno do kraja izgrađene brze saobraćajnice.

Vesić je precizirao da je postavljeno 140 znakova saobraćajne signalizacije na svim ovim deonicama, kojima će se regulisati zabrana preticanja teretnih vozila.

Ukazao je da je analizom bezbednosti u saobraćaju na pojedinim deonicama auto-puteva i drugih saobraćajnica sa velikim opterećenjem pokazano da njima dnevno prođe od 20.000 do 46.000 vozila, među kojima je 15 do čak 30 odsto kamiona kao i da je evidentiran veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala teretna vozila.

Naveo je da je ukupan broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala teretna vozila na pojedinim deonicama od 2016. do 2022. godine čak - 805.

"Zato je ovo tek početak. Da bismo promenili ovu crnu statistiku doneta je ova mera. Pratićemo efekte koje imamo u saobraćaju u narednom periodu i na osnovu toga donećemo odluku da li će preticanje teretnjacima biti zabranjeno na još nekim deonicama auto-puteva. Preticanje teretnjaka na auto-putevima kako medjusobno tako i putničkih vozila usporava saobraćaj, ali pre svega ugrožava bezbednost svih vozača. Hoćemo da sačuvamo živote ljudi i da podignemo bezbednost na još viši nivo“, poručio je ministar Vesić.

Vrednost nabavke i postavljanja saobraćajne signalizacije iznosi 3,5 miliona dinara bez PDV.