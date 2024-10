Vesić: Lažima o izgradnji auto-puteva opozicija pokušava da ospori napredak Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da opozicija lažima pokušava da ospori ono što je dobro i što znači napredak Srbije kao što je izgradnja putne infrastrukture i još jednom demantovao da izgradnja auto-puteva u našoj zemlji košta više nego u zemljama regiona.

Vesić je, gostujući u emisiji “Fokus” na televiziji B92, rekao da je opozicija prvo govorila da u Srbiji ne postoje auto-putevi, da ih predsednik Aleksandar Vučić uopšte ne gradi i da je mnogo više izgrađeno za vreme Josipa Broza Tita, ali da se pokazalo da se u našoj zemlji auto-putevi grade i da je sadašnja vlast uradila više za deset godina nego što je urađeno pola veka pre toga.

S tim u vezi, naveo je da je od vremena Tita do 2012. godine u Srbiji ukupno izgrađeno 596 kilometara auto-puteva od čega najveći deo pre 1990. godine, a da je od 2012. do danas izgrađeno 468,5 kilometara auto-puteva, te da će ove godine biti pušteno u saobraćaj još 129 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Vesić je naveo da su se od strane opozicionih poslanika u republičkom parlamentu mogle čuti “sulude” priče o tome kako auto-put “Miloš Veliki” ne postoji i ponovio ono što im je i tada poručio - da će organizovati autobus kako bi se provozali tim i ostalim auto-putevima, pa da se lično uvere da li oni postoje ili ne.

“Sada smo došli do priče da su auto-putevi skuplji u Srbiji sa sto odsto nego što su u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Kada sam video taj tekst u novinama, odmah sam to demantovao i napisao da je auto-put kroz Crnu Goru, od Smokovca do Mateševa, koji je završen 2022. godine, koštao 25 miliona evra po kilometru”, rekao je Vesić.

Takođe, naveo je da je Crna Gora raspisala novi konkurs za izgradnju auto-puta od Mateševa do Andrijevice, dužine oko 23 kilometra i da je procenjena vrednost 604 miliona evra ili 26 miliona evra po kilometru, te da se procenjuje da će poslednjih 50 kilometara koštati 880 miliona evra što ukupno iznosi 17,6 miliona evra po kilometru.

Kada je u pitanju Hrvatska, Vesić je rekao da je rađen auto-put Rudine-Osojnik, dužine 28 kilometara koji je koštao 27 miliona evra po kilometra, kao i auto-put Križišće-Jadranovo, dužine 5,2 kilometra, čija je cena 21 milion evra po kilometru, kao i Križišće-Selce dužine 15 kilometara, sa tunelom od tri kilometra, čija je cena oko 28 miliona evra po kilometru.

Sa druge strane, Vesić je rekao da je poslednji auto-put koji je završen u Srbiji, između Rume i Šapca, dužine oko 23 kilometra, koštao 6,9 miliona evra po kilometru.

“Politika tajkunskih medija odnosno medija Dragana Šolaka i opozicije koja je u njegovoj službi je da izmisle laž, nikada ne puste da se to demantuje i od toga prave priču. Tako stalno pokušavaju da unesu nemir u društvo i pokažu da oni koji su uspešni ustvari nisu uspešni”, rekao je Vesić koji je i član Predsedništva SNS.

Ukazao je da se ne mogu porediti cene auto-puteva ili brzih saobraćajnica od pre deset ili 15 godina sa današnjim cenama, kao i da svaka deonica ima svoju cenu jer u nju ulazi mnogo toga – od cene repromaterijala, kamena, asflata, nafte… preko toga da li se gradi više ili manje mostova, nadvožnjaka, tunela… do toga gde se nalaze skladišta materijala.

Vesić je rekao da mu je žao što opozicija pokušava da ospori ono što je dobro i što znači napredak društva.

“Opozicija se bavi pogrešnim temama. Oni misle da ubede ljude da im ne trebaju auto-putevi i da ih ubede da Vučić ne gradi auto-puteve, brze saobraćajnice i brze pruge, a pošto je to nemoguće zato i prolaze na izborima tako kako prolaze. Ako gledate političku korist, za nas je korisno da sa druge strane imamo takvu vrstu opozicije, ali mi je žao jer mislim da treba da imamo konsenzus u društvu oko toga da treba graditi puteve”, rekao je Vesić.

Na pitanje kako komentariše najavljenu rekonstrukciju vlade, Vesić je rekao da je vladu sastavio premijer Miloš Vučević i da će on najbolje moći da proceni ko radi dobro, a ko ne i na kojim mestima je možda potrebna “sveža krv”, odnosno da li neko drugi treba da nastavi da radi na tim mestima.

”Takođe, to je pitanje i za predsednika Vučića jer je on vodio naše izborne liste, dao mandat premijeru i u tom smislu itekako je važno njegovo mišljenje o tome kako radi vlada tako da ne bih ulazio u to kako će njih dvojica oceniti rad vlade”, kazao je Vesić.

Mišljenja je da je na ministrima da rade najbolje što mogu i pokušaju da daju svoj maksimum u oblastima za koje su nadležni.

“Neki se snalaze bolje, neki ne. Nije na meni da to ocenjujem jer su to moje kolege, niti bih to želeo da radim, ali u svakom slučaju svako ko se bavi poltiikom mora da bude spreman na to da na funkciji može da bude još jedan dan, deset dana ili deset godina i da to ne zavisi samo od njega. Oni koji to ne razumeju, ne razumeju politiku”, rekao je Vesić.

Na pitanje kako komentariše izjavu predsednika Vučića u vezi sa političkim ucenama, bilo da dolaze iz redova SNS ili koalicionih partnera, kao i intervju ministra Branka Ružića na jednoj opozicionoj televiziji, Vesić je podsetio da SPS ima nekoliko ministara u vladi i da su neki od njihovih članova na čelu važnih javnih preduzeća, te da sami treba da donesu odluku da li žele da budu deo vlasti ili ne žele.

“Ako žele da budu deo vlasti, onda dele sve što je dobro i loše sa vlašću, odnosno stoje iza svih odluka koje vlast donese”, istakao je Vesić.

Izneo je mišljenje da nije normalno da neko ko je deo SPS-a kritikuje vlast i dodao da oni to treba da reše u svojim redovima.

“Kada neko iz redova SPS-a kritikuje vladu on ne kritikuje samo SNS već i članove svoje stranke koji su deo te vlade, koji takođe glasaju za odluke. Prema tome, oni (SPS) kao naši koalicioni partneri treba o tome da se odrede i kažu da li je njihova poltika da su deo vlasti ili to nije njihova politika… Ako stojite samo iza nekih odluka vlasti, a ne iza drugih, onda vi niste deo te vlasti tako da je na SPS da sama donese odluku ko govori u njeno ime i mi tu odluku čekamo”, dodao je Vesić.

