Jezivo skandiranje navijača u Splitu! Brnabić: Tako danas izgleda vladavina prava u EU

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je jezivo čuti skandiranje hrvatskih navijača na utakmici u Splitu uoči godišnjice pogroma nad Srbima u akciji ''Oluja'' koja je, kako je rekla, najveće etničko čišćenje na evropskom tlu, i istakla da Evropska unija ponovo ćuti na to što se u Hrvatskoj uzvikuje ustaški poklič ''Za dom spremni''.

Brnabić je kazala da je to primer kako danas izgleda vladavina prava u EU i dodala da je snimak sa utakmice Hajduk-Istra u Splitu, na kojoj su navijači skandirali ''propadanju Srbije'' i ''Za dom spremni'', poslala ambasadoru Srbije u EU Danijelu Apostoloviću da, kako je navela, pokaže evropskim zvaničnicima kako izgleda kada oni ćute i ne odrede se vrednosno prema tome.

''Šta je onda sledeći korak? Nakon ovoga Hrvatskoj je jedino ostalo da ponovo otvori Jasenovac pa da to malo Srba što je ostalo tamo pobije ili im zapreti ponovo: ako ne želite da pobegnete, onda će vas ubiti. Mislim - to je jedino ostalo u skladu sa evropskom vladavinom prava'', rekla je Brnabić.

Podsetila je da je nedavno na Tompsonovom koncertu u Zagrebu 400.000 ljudi uzvikivalo ustaški pozdrav ''Za dom spremni'', koji je, kako je rekla, ekvivalent nemačkom ''Zig hajl''.

''I to na otprilike 100 kilometara od najvećeg stratišta srpskog naroda, jevrejskog naroda i Roma. Ni tada EU ništa nije rekla, iako smo nekoliko puta pozivali i skretali pažnju, oni se čak ni vrednosno prema tome nisu odredili. Zato se u Hrvatskoj to smatra odobravanjem, tako da je ovo logičan sledeći korak'', rekla je Brnabić.

Navela je da je u vojnoj operaciji "Oluja" proterano 250.000 Srba iz Hrvatske, a da su oni koji nisu mogli da pobegnu, jer su bili stari i nemoćni, ubijeni.

''Praktično je etnički očišćena Hrvatska u toj akciji koju slave, ali 30 godina kasnije je slave na način da se ponovo pozivaju na tekovine Nezavisne države Hrvatske (NDH). Jedna od tih tekovina je taj zločin 'Oluja', kao i pre toga 'Bljesak''', rekla je Brnabić.

Upitala je šta bi se desilo da u Nemačkoj, koja ima 80 miliona stanovnika, oko 400.000 ljudi uzvikuje ''Zig hajl'' i da svi ćute na to, i dodala da je to nemoguće, ali da je u Hrvatskoj zato moguće i da na to svi ćute.

Brnabić je rekla, da joj je, kao i svake godine, potresno kada čuje Srbe Krajišnike, koji su doživeli "Oluju" i pogrom, da se sećaju sličnih situacija i scenarija iz Drugog svetskog rata i ustaške NDH.

''I to je ta paralela i niko nakon svega ovoga ne može da kaže da to nisu iste vrednosti koje oni baštine'', rekla je Brnabić.

Ona je kazala i da za zločin na Petrovačkoj cesti niko nikada nije odgovarao i da Hrvatska i BiH nisu pokrenule bilo kakav proces protiv onih koji su bombardovali kolonu izbeglica, niti je to EU tražila.

''Proterali su te nesrećne ljude, ali im to nije bilo dovoljno, nego su ih hrvatski avioni sačekali na teritoriji druge države, BiH, i tamo ih granatirali, da se nikada više ne vrate, odnosno da im na pamet ne padne da se nekada vrate. Niko nikada nije odgovarao. Toliko o tome, koliko ih briga za pravdu i srpske žrtve'', zaključila je Brnabić.

Presuda Dodiku nedemokratska i anticivilizacijska Brnabić je govoreći o presudi predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za verbalni delikt, ocenila da je ona nedemokratska, anticivilizacijska i sramotna. "Vi možete da volite ili ne volite Milorada Dodika, ali to stavite po strani. Presuda za verbalni delikt je nedemokratska i anticivilizacijska. Niko ko kaže, evo, mi smo demokrate, mi želimo vladavinu prava, ne može da stane iza te presude. Ona je sramotna. Pa zamislite da mi imamo presudu za verbalni delikt ovde u Srbiji? Da bilo ko u Narodnoj skupštini Republike Srbije dođe i kaže, e to ne smeš da kažeš", rekla je Brnabić na TV Pink. Kako je rekla, to se ne radi u demokratskom društvu. Apelaciono odeljenje Suda BiH potvrdilo je ranije prvostepenu presudu predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je prvostepenom presudom osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

Autor: S.M.