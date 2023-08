I DALJE NESTABILNO! NOVI TALAS PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM STIŽE U SRBIJU - Evo gde će se sručiti i kada

Srbija je prethodnih dana bila pod uticajem visinskog ciklona, koji je delovima Srbije doneo veoma obilne padavine, poplave i bujice. Danas je došlo do popunjavanja visinskog ciklona sa centrom iznad severozapadnog Balkana i njegovog izmeštanja iznad Mađarske, dok se istovremeno iznad Alpa i istoka Evrope nalazi polje anticklona.

Usled ovakve sinoptičke situacije danas je u Srbiji došlo do stabilizacije vremena. Ipak, stabilizacija vremena neće biti u potpunosti, jer će i do kraja sedmice nad našim područjem kružiti i dalje nešto vlažnija vazdušna masa, uz pojavu nestabilnosti, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

U petak će jutro u većem delu Srbije biti maglovito, naročito u dolinama, kotlinama i na visoravnima. Tokom dana na jugu i istoku Srbije biće sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ujutro, pre podne i sredinom dana uglavnom u severnim i zapadnim predelima Srbije.

Posle podne i pred kraj dana pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u jugozapadnim predelima Srbije. Lokalno u ovim predelima može da bude i jačih grmljavinskih procesa, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i premko 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Ipak, ne postoji opasnost od jačih grmljavinskih oluja i nepogoda. Jutarnja temperatura u petak biće od 15 do 20°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C, u Beogradu do 30°C. Zbog povećane vlažnosti vazduha biće i veoma sparno.đ

Za vikend će biti toplo. Ipak, prvog dana vikenda biće i dalje nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, ali i u delovima centralne Srbije. Na istoku i jugoistoku biće sunčano.

Drugog dana vikenda biće stabilnije i u većini predela sunčano, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom biće rezervisani samo za brdsko-planinske predele. Maksimalna temperatura u subotu biće od 29 do 33°C, a u nedelju od 30 do 34°C. Prema trenutnim prognozama sledeće sedmice očekuje nas sunčano i pravo letnje vreme.

