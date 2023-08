KAKO JE TO MOGUĆE? Danas u jednom delu Srbije PAPRENE VRUĆINE, u drugom PLJUSKOVI SA NEPOGODAMA! Upaljen i METEO ALARM, a evo šta nas čeka za VIKEND!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je najavio da će posle kratkotrajne jutarnje magle ponegde, tokom dana u većem delu zemlje danas biti promenljivo oblačno vreme.

Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom pre podne na severu i zapadu Srbije, a popodne i na jugozapadu, dok će na istoku i jugu biti pretežno sunčano.

Istočni vetar će biti slab i promenljiv, ali na istoku Srbije umeren do jak. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 29 do 33.

I u Beogradu se ujutro ponegde očekuje kratkotrajna magla. U toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz mogućnost kratkotrajne kiše popodne. Vetar će biti slab i promenljiv. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša oko 31.

Padavine tokom jutra

"U toku jutra u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kiše i plјuskova uz mogućnost grmlјavine", najavio je RHMZ.

Hidrološko upozorenje

"U narednih 6 sati na Peku kod hidrološke stanice Kučevo vodostaj će se približiti granici redovne odbrane od poplava, a nakon toga će preći u stagnaciju", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm, zbog kiše, grmljavine, ali i visokih temperatura. Upozorenje na visoke temperature odnosi se na područje istočne i jugoistočne Srbije, kao i na prostoru Pomoravlja i KiM, dok je ostalim delovima Srbije prete grmljavina i kiša.

Žuti meteo alarm znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U subotu preovlađujuće sunčano i vrućina uz dnevni razvoj oblaka. Najugozapadu i zapadu je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U nedelju preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 36°C. Iduće sedmice se nastavlja vrućina uz sunčano vreme prema današnjoj prognozi.

Autor: