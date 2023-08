TEMPERATURA IDE DO 36 STEPENI: Poslednji vreli talas je pred nama - Evo kada ulazimo u hladniji period

Nestabilno vreme u Srbiji narednih dana zameniće sunčano i toplije, ali su i dalje lokalno mogući pljuskovi.

U najnovijoj vremenskoj prognozi, meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će od ovog vikenda do oko 25. avgusta biti stabilno i toplo, uz maksimalne dnevne temperature iznad prosečnih, a zatim je moguća jača destabilizacija uz osveženje koje bi trebalo da obeleži kraj verovatno poslednjeg toplog talasa.

Dugoročno, kraj avgusta i početak septembra će najverovatnije biti svežiji, uz promenljivo vreme i česte pljuskove.

- U petak će visinski ciklon oslabiti, ali će se nad nama u višim slojevima atmosfere i dalje zadržati manja količina nestabilnog vazduha. Uz znatno više sunca u toku dana biće uslova i za grmljavinske pljuskove, pre svega nad Vojvodinom, u zapadnom i južnom delu Srbije - kaže Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Moguće padavine, čak i grad

Čubrilo kaže da će padavine biti izrazito lokalnog karaktera i zahvataće male oblasti, ali tamo gde se jave mogu za kratko vreme dati i oko 30 milimetara taloga uz pojavu grada. Nepogode se ne očekuju i vetar će biti slab, samo u zoni pljuskova nakratko jak, severoistočni.

Prema proračunima Čubrila do vikenda će dnevne maksimalne temperature biti od plus 26 do plus 31 stepen Celzijusa.

Za vikend i do plus 36

- Za vikend i tokom prvog dela sledeće nedelje biće pretežno sunčano, uglavnom suvo i relativno toplo, uz maksimalne temperature od plus 28 do plus 33, a na jugu regiona i do oko plus 36 stepeni Celzijusa. Ovo su maksimumi iznad proseka, ali ne predstavljaju velik ekstrem - kaže Čubrilo.

Nestabilan kraj avgusta

Vetar će biti slab i sledećeg petka sledi izmena koja bi trebala da donese destabilizaciju atmosfere uz češću pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za lokalne nepogode.

- Kraj avgusta bi trebalo da obeleži malo svežije i nestabilno vreme. Kako oko 26. avgusta ima signala za razvijanje uragana pred istočnom obalom SAD, tu situaciju treba pratiti, jer bi ona mogla da diriguje kako će se vantropski sistemi Atlantika ponašati krajem meseca - kaže Čubrilo.

