Proleće u januaru: Narednih dana i do 20 stepeni, a evo kada se očekuje zahlađenje sa padavinama

Današnji dan doneo je Srbiji toplije vreme, a u mnogim predelima bilo je i sunčano. Narednih dana očekuje se još toplije. Temperatureće biti znatno iznad proseka.

Drugog dana vikenda u Srbiji ujutro ponegde magla i mraz, a tokom dana umereno naoblačenje.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 5, a maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 15. Hladnije će biti sano u Negotinskoj Krajini, temperatura do 9°C.

Još toplije vreme očekuje se u prvoj polovini sledeće sedmice.

Serija snažnih ciklona sa Atlantika, koji će donositi orkansku oluju od jugozapada preko zapada do severozapada Evrope, doneće Srbiji dodatni priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike preko Mediterana.

Maksimalna temperatura biće iznad 15°C, lokalno i do 20 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, dok će u Beogradu maksimalna temperatura biti do 18-19°C.

Ove vrednosti su i za 10 do 15 stepeni više od proseka za kraj januara.

U utorak krajem dana na jugu i jugozapadu naoblačenje sa kišom. Ovo naoblačenje će se u sredu krajem dana i u četvrtak proširiti i na ostale predele Srbije, a ponegde se očekuju i pljuskovi.

Poslednji dan januara doneće pad temperatura na vrednosti oko 10 stepeni.

Početak februara doneće dalji priliv hlandije vazdušne mase i dalji postepeni pad temperatura vazduha na vrednosti od 5 do 10 stepeni.

Dakle, kraj januara doneće vrrlo toplo vreme, dok će početak februara doneti zahlađenje, ali ono neće biti ono pravo zimsko sa snegom.

Nažalost, snežni pokriač u narednom periodu topiće se i na višim planinama Srbije.

Narednih dana očekuje se jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti pojačan, na jugu Banata i u Podunavlju biti povremeno i jak. Na samom kraju januara uspostaviće se severozapadno visinsko strujanje, što će i dovesti do priliva hladnije vazduzšne mase.

Autor: Marija Radić