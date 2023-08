'STVAR JE U POTPUNOSTI IZGUBILA KONTROLU!' Đorđević: Mladi sve više koriste steroide, nedozvoljene supstance se koriste u svim sportovima!

Adolescenti sve više uzimaju steroide i o tome treba što više javno govoriti, istakao je u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink Aleksandar Đorđević, potpredsednik Saveza Srbije za bodibilding i fitnes i bivši bodibilging šampion.

Đorđević je rekao da je nakon prethodne emisije imao poruke pretnji na Instagramu i dodao da on ne govori i ne glumi lažni moral u vezi objašnjenja ljudima šta su anabolični steroidi i do čega oni dovode.

- Primetio sam da je ta stvar u potpunosti izgubila kontrolu. Adolescenti sve više uzimaju steroide i o tome treba što više javno govoriti – rekao je Đorđević.

Đorđević je rekao da anabolički steroidi i lekovi poput Tiroksina, Efedrini i tome sličnu, su lekovi koji doprinose psihološkoj situaciji da možete da izdržite trening i slično, oni su nedozovoljeni.

- Defakto je da se u svim sportovima to uzima u nekom pripremnom periodu da bi se postizali bolji rezultati. Ne može se reći ko to propisuje, to uglavnom propisuju lekari za lečenje ljudi, a treneri i to ne samo treneri, često su to dileri steroida i hemije koji govore kako i kada bi to trebalo da se koristi – rekao je Đorđević.

Kako kaže, za svu hemiju koja se prodaje van apoteke ne možete da znate kako i gde se ona pravi. Dodaje da je najbitnije da ljudi ne znaju šta su kupili.

- Čovek koji uzima nešto za šta smatra da mu čini dobro, dešava se često da zapravo uzimaju stvari koje im čine samo loše stvari za organizam – rekao je Đorđević.

Podvlači da se anabolički steroidi uzimaju u svim sportovima, ne samo u bodi bildingu.

Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci, rekao je da to jeste nezgodna oblast gde neke stvari i dalje do kraja nisu zakonski rešene. Ističe da nije problem u donetim zakonima, već u njihovoj primeni.

- Kada se iz apoteka steroidi iznesu napolje, više niko ne može da prati gde oni dalje odlaze. Svi ti saplementi su oblast gde se uzima ogroman novac – rekao je Nikolić.

Advokat Predrag Savić, rekao je da postoji Zakon o psihoaktivnim supstancama iz 2018. godine, dodaje da je spora primena nekih članova iz Zakona.

- Mi nemamo u principu referentnu laboratoriju i ustanovu koja bi mogla da kaže i utvrdi šta je psihoaktivna supstanca. Imamo i dosta problema oko konvencije, koja je iz 1961. ona je dopunjavana, ali tu ima dosta rupa i praznina – rekao je Savić.

Kako kaže, često je u nedoumici i na klizavom terenu da ne kaže nešto pogrešno. Dodaje da nam je svima potrebno da imamo u ovoj oblasti mnogo više stručnjaka.

- Treba nam precizna identifikacija, da bi se borili moramo prepoznavati te psihoaktivne supstance – rekao je Savić.

