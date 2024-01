UPOTREBA STEROIDA KOD TINEJDŽERA dovodi do NESAGLEDIVIH POSLEDICA PO ZDRAVLJE! Đorđević: Želimo da povećamo svest mladima i da stanemo na put prodaji! (VIDEO)

Mnogi mladi ljudi, želeći da na što lakši i brži način dobiju mišiće, upuštaju se u priču zvanu steroidi, rekao je za Pink Aleksandar Đorđević, predsednika Beogradskog saveza za bodibilding i fitnes i potpredsednik Saveza Srbije za bodibilding i fitnes.

Đorđević je rekao da je najveći problem što je u poslednjih par godina to doživelo ekspanziju i što, kako dodaje, praktično te ljude niko ne dira.

Kako kaže, oni kao savez su poslednjih par godina, odlučili su da preduzmu korake kako bi sprečili tinejdžere da koriste steroide.

- Tinejdžeri nisu svesni do čega njihova upotreba sve može da dovede. Nastaju veliki zdravstveni problemi, pre svega kardiovaskularni, pa zatim i problemi sa hormonima - rekao je Đorđević.

Kako kaže, mnogo ljudi mu se javlja sa bolom u grudima, ali i sa problemima sa potencijom.

Đorđević je rekao da svi hoće na brz način da dođu do mišića, do boljeg uspeha... Dodaje da medalja uvek ima dve strane, posebno u tinejdžerskim godinama, makar do 20-tih godina.

- U tim godinama hipofiza je osetljiva, lučenje hormona je osetljivo, onog trenutka kada se uzmu enabolički steroidi, pravi se disbalans u telu, telo to registruje i dolazi do velikih promena, zapravo do problema - rekao je Đorđević.

On ističe da želi da skrene pažnju na sve one koji koriste patronat klubova u bodibildingu i ostalih klubova, pa zatim pod tim patronatom prodaju i uništavaju našu omladinu.

- Ti ljudi drže primat u prodaji tih steroida, bogate se na osnovu toga, stimulišu takmičare da ih uzimaju. Oni se ne uzimaju samo u bodibildingu, prisutno je u svim sportovima, ovde je samo najvidljivije. Tome možemo stati na put jedino edukacijom mladih i stajanjem na put ljudi koji ih prodaju - rekao je Đorđević.

