4 stvari koje rade emocionalno snažni ljudi: Jednu naviku potpuno izbegavaju za srećan život

Ljudi sa izraženijom emocionalnom inteligencijom i snagom drugačije gledaju na međuljudske odnose i sam život. Od drugih ljudi se razlikuju po tome što na lakši način rešavaju konfliktne situacije i pridržavaju se 4 najvažnije navike. Zanimljivo je da su se nekih stvari potpuno odrekli, a za druge su sastavni deo svakodnevice.

1. Oni imaju dugoročan pogled

Visoka očekivanja mogu biti veoma opterećujuća za ljude, posebno kada žele sve „sada” i „odmah”. Emocionalno najstabilniji ljudi ne vide proces kao nešto negativno i nepotrebno. Naprotiv, uživaju u procesu jer znaju da će ih ovaj put dovesti do cilja. Svesni su važnosti malih uspeha, ali znaju da je za kvalitetan proces potrebno vreme i strpljenje. Mnogi bi se odrekli nečega kada bi znali da je potrebno mnogo ljubavi i truda da se to postigne, ali ti pojedinci znaju da je to veoma isplativo i korisno.

2. Spremni su da odskaču

Ne moramo sve u životu da shvatamo previše lično, ili zato moramo da naučimo da kažemo „ne“ u određenim situacijama. Ovo nije uvek jednostavno ili lekovito. Emocionalno stabilne i inteligentne osobe znaju da biraju okolnosti koje im odgovaraju na isti način kao i da se udalje od onih koje ne pogoduju njihovom ličnom rastu i razvoju. Vešto se udaljavaju od nepovoljnih situacija i uvek kažu „ne“ kada osećaju da je to jedini tačan odgovor.

3. Ne podstiču nepotrebne rasprave

Emocionalno jaki pojedinci su svesni činjenice da svojim ružnim komentarima mogu povrediti nečija osećanja, pa nikome ne čine ništa što ne bi želeli da im drugi urade. Veruju u moć koju imaju reči i trude se da ih uvek pošalju u pravom smeru. Insistiraju da ne budu okruženi pojedincima koji nisu kao oni, jer znaju da u suprotnom može doći do svađa i nesuglasica. Trude se da se drže ljudi sličnih sebi i njihovim životnim uverenjima.

4. Ne provode slobodno vreme na internetu

I na kraju, ovo je jedna od stvari koju drugi praktikuju svakodnevno, ali emocionalno stabilne osobe definitivno ne – provode slobodno vreme na internetu. Znaju da je važnost slobodnog vremena nemerljiva, ali je još važnije pravilno ga iskoristiti. Besciljno provođenje ovih trenutaka na internetu ne doprinosi ničemu, pa se ovi ljudi ipak odlučuju da prošetaju, popričaju sa prijateljima ili pročitaju knjige iz kojih mogu mnogo da nauče.

