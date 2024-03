VELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU - Svetska Školarijada stiže u Beograd

U Beogradu je održan sastanak predsednika Svetske federacije školskog sporta Lorana Petrinke, predsednika Saveza za školski sport Srbije Željka Tanaskovića sa ministrom sporta Zoranom Gajićem i njegovim timom, na temu školskog sporta i aktivnosti u narednom periodu.

Glavna tema sastanka bila je organizacija Svetskih školskih sportskih igara "Školarijada" za učenike do 15 godina. Srbija je kandidat da bude domaćin 2025. godine, a plan je da se potpiše ugovor, da naša država bude organizator ovog velikog takmičenja i 2027. i 2029. godine.

- Ovi događaji bi okupili takmičare iz preko 50 zemalja iz celog sveta, sa čak preko 5.000 učesnika, koji bi se takmičili u 20 sportova, a ceo događaj bi bio organizovan u više gradova u Srbiji. Ukoliko bi ovaj predlog usvojila Vlada Republike Srbije, ugovor između Saveza za školski sport i Svetske federacije bio bi potpisan u Parizu na Olimpijskim igrama 2024. u srpskoj sportskoj kući. Školarijadu smo uspešno organizivali u Beogradu 2021, ali zbog vremena korone imali smo preko 2.000 učesnika. Svi su bili zadovoljni kako smo to odradili. Naravno da to ne bismo mogli organizovati na impozantnom nivou bez pomoći države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Do sada smo organizovali puno školskih sportskih takmičenja i opšte poznata stvar je da mladi obožavaju da tada dođu u Beograd - istakao je Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije.

Jedna od tema sastanka bila je i predlog da Svetska i Evropska federacija školskog sporta ISF i ESSF u Beogradu otvore svoje kancelarije i na taj način stave Srbiju na Svetsku sportsku mapu.

Ministar Zoran Gajić je upoznat i sa pripremama za predstojeće Svetsko školsko prvenstvo u odbojci, koje će se održati od 19. do 29. aprila u Beogradu, čiju organizaciju je takođe podržala Vlada Republike Srbije.