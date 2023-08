Nakon nasilja, profesorka iz Trstenika doživela novi šok: Izgubila časove, manja joj je plata

Marija Stevanović, nastavnica engleskog jezika iz Trstenika koja je doživela nasilje na času, koje je snimljeno i objavljeno na društvenim mrežama, pojavila se na listi nastavnika koji su bodovani za tehnološki višak.

Slučaj sa učenicima Tehničke škole u Trsteniku još nije okončan, jer se đak koji je nastavnici izvukao stolicu ne pojavljuje na sudu. Navodno, policija ne može da ga pronađe. Ali slučaj je zakomplikovala i situacija u kojoj je nastavnica engleskog koja je pretrpela nasilje, inače samohrana majka, dobila znatno manji fond časova koji joj je umanjio platu.

Kako je ispričala, plata će joj biti manja za 32.000 dinara.

- Dobila sam samo pet odsto časova, a imala sam 45 odsto. Zahvaljujući poslu u još jednoj osnovnoj školi imala sam punu platu. Sada sam izgubila preko 30.000 dinara. Za mene koja sam samohrana majka to je previše - kaže Stevanović.

Škola propustila da je informiše

- Škola je propustila da me informiše da imam pravo na drugostepenu lekarsku komisiju koja procenjuje radnu sposobnost zaposlenog. Jedino ona može da me pošalje. To je bilo bitno kod bodovanja za tehnološki višak - kaže ova nastavnica.

Prema njenim rečima, školski odbor se složio da nije bitna procena.

- Na kraju ću morati da tužim školu. Nemam novca za privatnu tužbu, jer živim od plate za koju i ne znam kolika će mi biti. Ako nađem advokata, to ću učiniti - priča Marija Stevanović.

"Sindikat je obećao da mi nađe mesto u drugoj školi"

Profesorka Marija Stevanović, kojoj su 9. novembra prošle godine u Tehničkoj školi u Trsteniku đaci izmakli stolicu, smejali se njenom padu, snimali je i distribuirali taj snimak putem Vajbera i Instagrama, krajem februara ove godine ponovo je počela da predaje u školi.

Ona je neposredno pred povratak na časove, a to se dogodilo posle više od tri meseca provedenih na bolovanju, rekla da će se obratiti Ministarstvu prosvete i Školskoj upravi kako bi se za nju napravio plan podrške, isto kao što je to učinjeno za učenike koji su žrtva nekog nasilja.

Stevanović kaže da Srednja tehnička škola u ovom gradu ove godine nije upisala dovoljno učenika. Uz to su kako objašnjava, gledali su isključivo zakonske odredbe.

- Najmlađa sam po stažu. Sindikat je obećao da mi nađe mesto u drugoj školi - rekla je ova nastavnica.

Dvojica nasilnika izbegavaju da se pojave pred sudom

Nastavnica kaže da je učenik koji je snimio događaj priznao krivicu i dobio pojačan nadzor.

- Druga dvojica su trebala da se pojave u Kruševcu pred Sudom za maloletnike, ali izbegavaju. Iz policije kažu da ne mogu da nađu jednog od njih koji mi je izmakao stolicu i koji više i nije maloletan. U međuvremenu sam znala da su se njih dvojica žalili i da će sve još nekoliko meseci biti odloženo - kaže Stevanović.

Nasilnici koji su maltretirali nastavnicu engleskog jezika vratili su se u drugom polugodištu prošle školske godine u učionice. Tačnije, njih dvojica, dok se treći ispisao iz Tehničke škole.

Kako je ispričala jedna od nastavnica ove srednje škole, dvojica učenika su sve vreme bili u školi. Obavljen je vaspitno-disciplinski rad i "nisu pokazali da su se popravili".