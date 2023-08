VRH PAKLENOG TALASA TEK STIŽE: Sutra će jedva da se diše, vreme još toplije u Srbiji! A ONDA... Košava i oluja!

Jezgro vrele vazdušne mase nalazi se ovog vikenda nad našim područjem. Ovog poslepodneva u Srbiji je vedro i vrelo. Najvrelije je u Vojvodini, u Podrinju, u Pomoravlju i na jugoistoku Srbije.

U mnogim predelima temperature su prešle 35°C, a u pojedinim predelima Srbije dostigle su i 38°C, u Beogradu 36°C. Veoma toplo je i na planinama, u Sjenici je 31°C, na Zlatiboru 30°C, a najprijatnije je na Kopaoniku na 24°C.

Vrelo će se zadržati i do kraja dana, a vrlo toplo i neugodno biće i u toku noći. U Vojodini se očekuje tropska noć uz tempertature iznad 20°C, a u Beogradu se minimalna temperatura neće spuštati ispod 23°C. Inače, sve do ponoći temperatura u Beogradu i u Subotici ostaće na 30°C.

Još vrelije biće u nedelju i biće to vrhunac aktuelnog toplotnog talasa. Maksimalna temperatura biće od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C. U većem delu Srbije duvaće umeren jugoistočni vetar, u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Braničevski okrug, Beograd, planine) vetar će biti jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima i preko 70 km/h, koliko se očekuje na području Vršca. Ova košava biće vrlo topla, suva i neugodna i nalik fenu.

I dok se Srbija i naše područje Evrope ovog vikenda bore sa vrelinom i temperaturama i do 40°C, snažan ciklon sa severa Atlantika i hladni front u sklopu njega doneli su od Španije i Francuske preko severa Italije i Alpa do Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke i Poljske veoma obilne pljuskove i jake grmljavinske, ponegde i superćelijske oluje, uz pad temperature na jesenje vrednosti, dok se drugog dana vikenda u višim predelima Alpa očekuje i sneg.

Sekundarni ciklon doneće nakon vrelog ponedeljka pogoršanje vremena i Srbije, uz pljuskove i grmljavinske oluje, a prodor hladnog fronta u utorak doneće pad temperature za desetak stepeni, tako da će to zahlađenje prekinuti aktuelni toplotni talas i vratiti vreme na prosečno za ovo doba godine, ali i znatno ugodnije i prijatnije.

