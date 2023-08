'SRBIJA ĆE BITI POŠTEĐENA SUPERĆELIJSKIH OLUJA'! Ristić za Pink: Od danas svežije sa kišom, regionu prete POPLAVE! (VIDEO)

Često smo se ovih dana pitali kada će biti hladnije, pa već jutros možemo da primetimo da je prijatnije vreme, a negde je i kiša već pala.

Ivan Ristić u Novom jutru objasnio je kavo nas vreme čeka, a najavio je i zahlađenje napominjući da će biti do sedam stepeni hladnije u odnosu na jučerašnji dan:

- Kreće zahlađenje, iznad nas su oblaci, ali to nije neko pravo zahlađenje već taman koliko treba u odnosu na prethodne dane kada su temperature išle i do 39 stepeni. Ići ćemo postepeno u te hladnije dane, a danas će ovi oblaci doneti i kišu koja je već jutros pala u određenim delovima Srbije uključujući i Beograd- rekao je Ristić u Novom jutru.

- Popodne ima uslova i za pljuskove u većem delu Srbije, tako da će danas osvežiti, temperature će biti od 28 do 32 stepena, juče su bile od 35 do 39 stepeni, koliko je juče bilo u Loznici. Na zapadu Srbije gde je bilo najtoplije od jutrs pada kiša, tako da građani mogu malo da odahnu - rekao je Ristić.

U pojedinim delovima Srbije dolazi do velikih temperaturnih razlika, ističe on, napominjući da je u Leskovcu temperatura išla od 12 do 38 stepeni u toku dana.

Ponovo se priča o regionu i potencijalnim superćelijskim olujama i nepogodama što je mnoge zabrinulo, jer znamo šta se sve dešavalo pre dvadesetak dana kako u Beogardu tako i širom zemlje.

- Mi ćemo biti pošteđeni ovaj put, ciklon stoji iznad severnog Jadrana, gubi snagu i pomera se na jugoistok, ali neće bitnije uticati na to što se tiče superćelijskih oluja u Srbiji, ali je region u opasnosti, naročito će na udaru biti priobalje na Jadranu. Očekuju se 'pijavice' i velike količine padavina u Hrvatskoj i Sloveniji, a takođe i u Crnoj Gori i Bosni - rekao je Ristić.

On je napomenuo da su u Austriji počele ponovo poplave, a to isto može da zadesi i Sloveniju pošto će pasti velika količina kiše.

Sutra nam stiže i hladniji vazduh pa do srede postoji mogućnost kiša u Srbiji.