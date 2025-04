VREMENSKI ROLERKOSTER PRED NAMA: Očekuje nas topla subota, a onda sledi katastrofalno nevreme

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da se hladnije vreme očekuje u noći između subote i nedelje, kao i da će subota biti najtopliji dan pred promenu vremena kada se očekuje da će kiša padati skoro svaki dan.

"U subotu dolazi padavinska zona. Ona je u prolazu, ali dolazi iz Skandinavije. Glavnina hladnog vazduha se brzo premešta ka jugu, znači Balkanu i u područje Vojvodine. Na sever ulazi negde kasno popodne oko 17-18 , a na primer, u Beogradu će da bude negde oko 21 sati uveče", rekao je Todorović za Tanjug.

Naveo je da kiša ne bi trebalo da bude jaka i da se u nedelju u jutarnjim časovima ona očekuje na krajnjem jugu Srbije uz jak vetar severac koji bi tokom noći slabio dodajući da se očekuje pad maksimalne temperature za 10 stepeni u celoj zemlji.

"S druge strane, zahlađenje bi se osećalo čitava noć i onda bi, u stvari, od nedelje, šestog pa negde, bar nekoliko dana, bilo prohladno vreme sa maksimalnim temperaturama od 5 do 10 stepeni", kazao je Todorović.

Naveo je da vreme u nedelju, kada je najavljeno održavanje Beogradskog maratona, neće biti idealno za trkače.

"Kad uzmemo sve te parametre meteorološke u vezi trčanja, za većinu ovih trkača to bi bilo blago nepovoljno vreme. Ne toliko zbog temperature, nego zbog vetra. Jer postoji efekat hlađenja organizma. Zato već ovi trkači znaju, dobiće oni instrukcije i znaju i sami da treba malo bolje da se obuku. To podrazumeva bar dve majice, kapu, eventualno helanke, može neko i šorts", preporučio je Todorović.

Ukazao je na to da će temperatura za vreme same trke biti od pet do sedam stepeni uz vetar koji će biti jači u toku prelaska mostova, odnosno, 10 metara u sekundi.

Todorović je najavio i da se u prvom naletu oblačnosti koji se očekuje u noći između subote i nedelje na planinama može očekivati snežni pokrivač do 10 santimetara uz jak vetar, kao i da su ponedeljak i utorak udarni dani za pojavu mraza.

"U Beogradu bi možda bilo na periferiji minus tri u gradu, u centru minus jedan, ali to je za niže predele. Za više predele, tamo one nadmorske visine od 500 metara, pa ne pričam za iznad 1.000 metara, tamo će biti i mnogo niža temperatura, na primer na Kopaoniku, možda čak i minus 10", kazao je Todorović.

On je, govoreći o porastu vodostaja rekao da je u prethodna tri dana pala dvomesečna količina kiše u zapadnoj Srbiji i da je Sava dostigla svoj maksimum dok Duvan staginira i polako će da opada.

"Sava je dostigla svoj maksimum i bila je dostigla u granicu redovne i vanredne odbrane od poplava Šapca i Mitrovice, gde je mirno mesto. Sad Dunav stagnira, a polako će da opada. Sava kod Beograda blago raste, ali daleko će da ostane od neke granice odbrane od poplava", kazao je Todorović i upozorio da Sava i Dunav svoj maksimum vodostaja dostižu u aprilu i maju.

Govoreći o fenomenu Bečka vrata rekao je da on neće imati uticaj na vremenske prilike u Srbiji.

"To je dolina Dunava, gde prolazi Dunav u blizini Beče i Bratislave. S jedne strane je jedno brdašce, s druge strane je drugo brdašce i to nema nikakvog specijalnog uticaja na meteorološka događanja kod nas. Glavnina mase vazduha dolazi po visini čak negde do 10-15 kilometra, a to samo u plitkom sloju, nekih nekoliko stotina metara, koliko su visoka ta brda iznad Dunava", rekao je Todorović.

Zaključio je da se ne može predvideti kakvo će vreme biti za prvi maj, ali ni kakvo će leto biti u Srbiji i ukazao na to da mesečne prognoze nisu upotrebljive.



Autor: Jovana Nerić