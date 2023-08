PRATITE KAKO ĆE SE NEVREME KRETATI IZ SATA U SAT - RHMZ najavio obilne padavine u OVIM delovima Srbije! PRETE SUPERĆELIJSKE OLUJE

U Srbiji će danas biti svežije u odnosu na prethodni period sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i intenzivniji uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni plјuskova, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Takođe, RHMZ je upozorio i na obilne padavine, grad i olujni vetar.

"Danas nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji će posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i intenzivniji (od 20 do 40 mm kiše za kratko vreme), uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni plјuskova", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upozorenje je obljavljeno i zbog mogućih izlivanja bujičnih vodotoka sa pojavom poplava.

"Na slivovima Mlave, Peka, Crnog Timoka, Nere, Brzave i Moravice tokom 29/30. avgusta moguća su manja lokalna izlivanja bujičnih vodotoka sa pojavom urbanih poplava", upozorio je RHMZ.

OVDE pogledajte kako će se kretati nevreme iz sata u sat

Prve kapi kiše pale su jutros u Beogradu, a na Kosovu i Metohiji, u delovima istočne Srbije, kao i oko Kragujevca očekuju se oko 13 sati.

Intenzivnije padavine očekuju se na jugu Srbije već sat kasnije, u Nišu i okolini, dok će grmljavine biti i na istoku.

Kako je i najavio RHMZ, posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji pašće i do 40 mm kiše za kratko vreme.

U Kragujevcu se ponovo oko 17 sati očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a veća oblačnost biće formirana i na krajnjem istoku i jugu Srbije.

Prema prvim najavama, kako je objavljeno na snimcima sajta "Vreme i radar", razvedravanje se očekuje posle 18 sati.

"Opasnost od superćelijskih oluja"

Meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj prognozi najavljuje za danas jače pogoršanje, kiše, grmljavine, osveženja i lokalne nepogode. Do petka će biti osetno svežije i nestabilno, a zatim ponovo sunčano i toplo, ali bez ekstremnih vrućina.

"Opasnost od pojave snažnih vremenskih nepogoda i superćelijskih oluja biće danas znatno viša nad većim delom Srbije. Danas se očekuje popuštanje vrućine uz dnevnu maksimalnu temperaturu od plus 24 do plus 31 stepen Celzijusa", objavio je Čubrilo na Fejsbuku.

Navodi i da se već od petka očekuje jačanje anticiklona uz stabilizaciju i otopljenje, tako da bi prvu nedelju septembra trebalo da obeleži suvo i toplije vreme od proseka.

"Poslednji proračuni pokazuju da bi se i od sledeće nedelje trebalo zadržati suvo i relativno toplo vreme uz maksimume iznad proseka koji bi se kretali od +27 do +33 stepena Celzijusa. To znači da ovo prolazno osveženje svakako ne predstavlja kraj leta i da će kako što sam i najavio prvi deo septembra ili barem do oko 12. septembra biti topliji od proseka. Najverovatnije više neće biti ekstremnih vrućina ali će se leto nastaviti barem u prvoj dekadi septembra", napisao je Čubrilo.

Upaljen meteo alarm

Zbog vremenskih nepogoda, kiše i gmrljavine, u Srbiji su danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm.

Narandžasti meteo alarm na snazi je u Banatu zbog kiše, u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM zbog kiše i grmljavine, a to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi RHMZ.