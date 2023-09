'MOJU ĆERKU SU POVUKLI TALASI, SKOČIO SAM, A ONDA JE POČELA BORBA' Drama Srba u Grčkoj: Pored mene se UDAVILO svo troje

Srbin je odelio sa ostalima svoje veoma dramatično iskustvo sa letovanja u grčkom mestu Sarti.

Sarti svake godine privlači veliki broj turista iz Srbije. Osim prirodne lepote i tirkiznog mora, ovo mesto poznato je po većem broju smrtnih slučajeva - utapanja, zbog kupanja u moru tokom visokih talasa. Jedan član Fejsbuk grupe "Grčka info" podelio je sa ostalima svoje veoma dramatično iskustvo sa letovanja u grčkom mestu Sarti.

"Kod spasilačke osmatračnice, postoji samo jedna i ne može doći do zabune, nekih dvadesetak metara od obale more je iskopalo pesak tako da potpuno neočekivano iz plićaka od jedan metar najedared upadate u veliku dubinu, a talas povlači svakog kupača u dubinu. Plaža je plitka na celoj svojoj dužini tako da je potpuno neočekivano da se tu, na tom kobnom mestu, širine ne veće od 30 metara nalazi ambis...", uveo je u tragediju koja je usledila:

"Moju ćerku su povukli talasi. Skočio sam da je izvučem i nastala je prava borba sa strujom koja konstantno vuče kao vrtlog. Posle destak minuta borbe za život uz pomoć jednog dobrog i hrabrog momka moja ćerka je spasena. Ostao sam još ja... Zbog umora i agonije koju sam preživeo nisam uspeo u narednih 10 minuta da isplivam ka obali. Jedini spas sam našao plivajući u stranu ka plićaku".

Pored njega su se u opasnosti našli jedna devojka i dva momka.

"Svo četvoro smo bili na metar jedno od drugog. Prilikom davljenja devojka me zgrabila i potopila dva puta, jer i sam više nisam imao snage da plivam. Udavilo se svo troje. Ja sam uz Bogorodičinu pomoć uspeo da se spasim. Apelujem na sve koji ovo čitate da prenesete svojim prijateljima o ovim događajima da se njima ili njihovoj deci ne bi desilo isto što i nama", napisao je on i dodao:

"Inače iz razgovora sa meštanima Sartija saznao sam da se svake godine u tim talasim utopi mnogo dece i odraslih, ali je to tabu tema na Sartiju. Oprez ljudi, nije šala kog dohvate talasi na delu plaže kod spasilačke osmatračnice. Najverovatnije će to biti poslednje kupanje, a talasi su tamo svakog dana", završio je on.

