MALI: Uprkos protivljenju opozicije, izborili smo se za veće plate i penzije

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se danas poslanicima na sednici Narodne Skupštine, na čijem dnevnom redu je, između ostalog, bio Predlog rebalansa budžeta za 2023. godinu.

On je u završnoj reči istakao da je opozicija za ova dva dana, umesto argumenata, pokazala da može da se bori samo nasiljem i vrištanjem.

„Imali ste priliku da vidite pravu sliku opozicije, ništa pametno niste čuli od njih osim da vrište, pište, uništavaju narodnu imovinu. Hteli su da spreče usvajanje rebalansa budžeta kojim se daje mogućnost penzionerima da dobiju veće penzije, prosvetarima i medicinskim sestrama da dobiju veće plate, majkama i deci da dobiju pomoć od 10.000 dinara. Hteli su da spreče dalje investicije i izgradnju bolnica, domova zdravlja... Oni u tome nisu uspeli! Mi ćemo ovim rebalansom imati veće plate za zaposlene u prosveti, zdravstvu, socijalnoj zaštiti. Od 1. oktobra idemo sa većim penzijama, do kraja ovog meseca sa isplatom 10.000 dinara za sve majke i samohrane očeve, zatim idemo sa 35 milijardi dinara dodatnih subvencija za poljoprivrednike, idemo za dodatnih 3,9 milijardi dinara za retke bolesti i lečenje u inostranstvu. Idemo sa nastavkom naših investicija, sa izgradnjom domova zdravlja, puteva... Želimo da ostavimo našoj deci bolju budućnost. U narednom periodu ćemo na sednici Parlamenta imati i budžet za 2024. godinu i izborićemo se za još jedno povecanje penzija, za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru za oko 10 odsto, za još više novca da gradimo našu lepu Srbiju! Ostvarićemo obećanje predsednika Aleksandra Vučića da će do 2025. godine prosečna plata biti 1.000 evra, a prosečna penzija 430 evra. To je važno za građane Srbije i od toga ne odustajemo” zaključio je potpredsednik Vlade Siniša Mali.

