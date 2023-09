NIŠTA OD JESENI? Pred nama je još jedan TOPAO I SUNČAN DAN, temperatura i do 29 stepeni

Vremenska prognoza za 7. septembar kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, samo ponegde u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak.

U Srbiji danas pretežno sunčano i još malo toplije uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti u centralnim, južnim i jugozapadnim krajevima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

U Beogradu sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.

U Nišu pretežno sunčano i toplo sa razvojem prolazne oblačnosti. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 28°C. Uveče suvo.

U Užičkom regionu pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 15°C, maksimalna od 28°C do 29°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari pretežno sunčano i prijatno toplo sa razvojem oblačnosti i najviše do 24°C na 1000 mnv.

U Vojvodini sunčano i toplo. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 15°C, maksimalna do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 21°C.

U Novom Sadu sunčano i toplo. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 21°C.

U Subotici sunčano i toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčano i toplo u svim krajevima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C. U petak i za vikend sunčano i toplo sa temperaturama oko 30°C, a početkom naredne sedmice vrlo toplo i sunčano sa temperaturama oko ili malo iznad 32°C.

Autor: