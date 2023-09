Prvi slučaj nove podvarijante korone ERIS pojavio se i u Srbiji, JEDAN SIMPTOM JE KLJUČAN: Šta da radite ako sada imate kovid

Prvi slučaj podvarijante korona virusa koja je nazvana "Eris" u Srbiji je zabeležen juče, u Vojvodini, mesec dana pošto se pojavila u svetu. Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović ne vidi još uvek razlog za strah, ali apeluje na građane da se obrate lekaru čim osete neki od simptoma i da se sete šta se desilo sa korona virusom.

Dr Stojanović je kazao da su domovi zdravlja spremni za testiranje novih pacijenata i da postoje ambulante koje i dalje rade.

Podsetio je da su kovid ambulante ukinute pre par meseci, ali da je tu uvek jedan lekar koji će primiti pacijenta u slučaju da se žali na simptome kovida.

- Ovo je podtip, još uvek ne znamo da li je omikron, delta... Ne znamo kakva će biti njegova virulentnost jer nemamo iskustvo, ali ćemo pratiti situaciju u okolini i kada se to desi u okruženju, normalno da će doći i kod nas - kazao je on.

Još uvek nije potrebno nositi zaštitne maske

Naglasio je i da maske koje su se ranije nosile još uvek nisu neophodne, ali da se situacija prati.

- Zdravstvo Srbije je spremno da svakom čoveku pruži zdravstvenu zaštitu - poručio je Stojanović.

Provera se i dalje obavlja putem PCR i brzih testova

Na pitanje da li je primećen porast pacijenata sa simptomima korona virusa, odgovorio je da za sada "nemaju veliku prijavu ljudi koji dolaze", ali da moramo biti svesni da se podvrsta virusa pojavila.

- Apelujem na građane da se sete šta je bilo sa kovidom i da se jave izabranom lekaru ili prvom domu zdravlja kada osete temperaturu i neku malaksalost, kako bi se uradila laboratorija i da bi se testirali - poručuje dr Stojanović.

Direktor palilulskog doma zdravlja je naglasio da i dalje postoje PCR i brzi testovi, kako bi se ustanovilo da li je u pitanju virus infekcija.

Način lečenja će zavisiti od toga koji je podtip

- Za lečenje korona virusa ranije su bili pripisani određeni lekovi, ali se i savetovao dodatni unos vitamina. Način lečenja povodom novih slučajeva će se vremenom odrediti, jer se prvo mora saznati o kojem se podtipu virusa radi - pojasnio je Stojanović i dodao:

"U principu bi lekovi bili isti, ali mi još uvek na svu sreću imamo taj jedan izolovan slučaj u Vojvodini. Neko ima simptome, ali neće da dođe kod lekara. Virus se pojavio, prema mom mišljenju nije crveno ili žuto svetlo, već zeleno. Ali hajde da obratimo malo veću pažnju, kako bi ljudi znali da se pojavio i da pratimo situaciju".

Prvi slučaj podvartijante korona virusa "Eris" registrovan je juče u Vojvodini, a Stojanović smatra da će vreme vrlo brzo pokazati hoće li se širiti, te da ćemo to moći da saznamo već kroz 10-ak dana.

Ne lečiti se na svoju ruku

Direktor DZ "Palilula" savetovao je građane da se ne leče na svoju ruku, već da posete lekara, kako bi dobili pravu terapiju. S obzirom na to da vreme odmora već prolazi, a veliki broj građana se vraća iz drugih zemalja, dr Stojanović apeluje i da obrate pažnju na simptome, ukoliko ih osete.

- Neki pokazatelji su bili da je u Grčkoj i nekim zemljama bilo 20 do 30.000 pozitivnih, ali to je bilo vreme turističke sezone gde zemlja neće da objavi prave podatke zbog turizma - kazao je on.

Pratiti preporuke lekara, ne kupovati lekove na svoju ruku

Podsetio je da se "Eris" pojavio u Grčkoj, ali da se nije mnogo pažnje obraćalo na to jer je bilo vreme turističke sezone.

- Rekao sam tada da postoji verovatnoća da se pojavi i u Srbiji kao što je bilo pre tri godine, kada se kovid isto pojavio u Vojvodini. Tada smo mislili da nije ništa, ali nas uči nečemu - da treba biti obazriv i reagovati na bilo kakav simptom koji vam je nepoznat - naglašava Stojanović.

Može da se pojavi 20 simptoma, ali glavni je temperatura

Dvadeset simptoma može da nam ukaže na to da li smo oboleli od korona virusa, kaže Stojanović, ali i naglašava da zavise i od toga o kojem se podtipu radi.

Bolovi u stomaku, dijareja, promuklost, bolovi u grlu, curenje iz nosa, povišena temperatura, bol u kostima, osećaj da ne možete da ustanete. To su sve simptomi koji mogu da ukažu na to da ste se zarazili korona virusom.

Prema rečima ovog doktora, dovoljno je da imate jedan od simptoma, ali glavni je temperatura koja upozorava da se nešto dešava u vašem organizmu!