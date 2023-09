SVI DETALJI O PRIJAVLJIVANJU ZA NOVU POMOĆ DRŽAVE! Proces jednostavan, ali treba vam jedan dokaz

Počelo je prijavljivanje građana za novu pomoć u vidu subvencija energetske efikasnosti, koje donose značajne uštede energije. Siromašna domaćinstva mogu umanjiti račune za struju, gas i grejanje i sticanjem statusa "energetski ugroženog kupca".

"Neophodno je da je podnosilac prijave vlasnik objekta, a ukoliko nije vlasnik, da poseduje saglasnost vlasnika. U prijemnom obrascu se unose osnovni podaci o domaćinstvu kao što su kvadratura, stanje stolarije, vrsta grejanja. I potrebno je da je račun za električnu energiju prethodnog meseca iznosio najmanje 30 kilovata, što je dokaz da je objekat nastanjen", navodi Maja Vukadinović, pomoćnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele i tada im država pokriva polovinu troška. Istovremeno mogu tražiti i paket koji obuhvata dve ili više mera i tada im se pokriva do 65 posto sredstava.

Stručnjaci kažu da povoljne subvencije treba iskoristiti jer donose uštedu i do 40 posto energije i smanjuju emisiju štetnih gasova.

"Što se tiče energetske efikasnosti u Srbiji, posebno kada su u pitanju domaćinstva, situacija nije nasjajnija, veliki deo domaćinstava u Srbiji nema ni osnovni energetski omotač. Što znači da su ogromni gubici kada je u pitanju potrošnja energije, kako električne tako i toplotne enrgije. Negde se smatra da je taj procenat 20 do 30 posto", kaže Miroslav Tadić iz UNDP-a

Siromašnija domaćinstva račune mogu umanjiti i sticanjem statusa energetski ugroženog kupca. To znači da mesečno besplatno mogu dobiti do 250 kilovat sati struje, a u grejnoj sezoni za gas ili grejanje iz toplana umnjiti račune od 40 do 60 posto. Pored socijalno ugroženih građana, to prvo u zavisnosti od prihoda i članova domaćinstva, mogu ostvariti i primaoci: dečjeg dodatka, tuđe pomoći, seoska domaćinstva i bolesni.

"Na primer, prosečna tročlana porodica koja sada plaća račun za električnu energiju 4.700 dinara u slučaju sticanja ovog statusa, može da umanji račun za oko 1.565 dinara", ističe Maja Vukadinović.

Olakšice za struju važe cele godine i za sada ih koristi oko 72.000 najsiromašnijih domaćinstva. U Ministarstvu energetike kažu da novca ima za tri puta više korisnika.