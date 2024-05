Važno obaveštenje za građane: Podignuta granica za pomoć države za plaćanje računa - evo o čemu se tačno radi

Od maja, status energetski ugroženog kupca (koji imaju pravo na pomoć države kod plaćanja računa za struju) ostvaruju četvoročlana domaćinstava čiji ukupan mesečni prihod ne prelazi 65.261,92 dinara, objavljeno je u Službenom glasniku.

Što se tiče ostalih granica prihoda za ovu pomoć države, kako je navedeno u Pravilniku koje je donelo Ministarstvo rudarstva i energetike o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, taj status mogu ostvariti i tročlana domaćinstva čiji ukupni mesečni prihodi ne prelaze 51.404,63 dinara.

Mesečni prihod od 1. maja za domaćinstva sa jednim članom za status energetski ugroženog kupca ne sme da prelazi 23.690,05 dinara, a za domaćinstva sa dva člana 37.547,34 dinara.

Mesečni limit prihoda za domaćinstva sa pet članova, kako je objavljeno je 79.119,21 dinara, do 92.976,50 dinara za domaćinstva sa šest članova, a za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se 13.857,29 dinara.



Novim pravilnikom utvrđeni su usklađeni iznosi ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS), kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su pored ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva i broj članova, kao i imovno stanje koje podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim te u kojoj živi, a granica za jednočlano domaćinstvo je 40 kvadrata, za dvočlano do 58, za tročlano do 66, za četvoročlano do 74, za petočlano do 87, a za ono koje broje šest ili više članova do 96 kvadrata.

Procedura u vezi sa sticanjem statusa energetski ugroženog kupca sprovodi se u lokalnim samoupravama i one su dužne da u roku od mesec dana odgovore na zahtev.

Uredbom o energetski ugroženom kupcu jednočlano domaćinstvo ima pravo na umanjenje troškova za struju do 120 kilovat-časova (kWh) mesečno tokom cele godine, za dvočlano i tročlano domaćinstvo granica je 160, za četvoročlano i petočlano 200, a za šestočlano i veće domaćinstvo 250 kWh mesečno.

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a kome bi obustavom struje mogao biti ugrožen život ili zdravlje.

