OLAKŠICE ZA PLAĆANJE STRUJE I GASA VAŽE OD 1. APRILA: Ovi građani imaju pravo na umanjene račune, evo uslova

Vlada je donela novi pravilnik kojim se utvrđuju usklađeni iznosi mesečnih prihoda domaćinstava koji omogućavaju sticanje statusa energetskog ugroženog kupca.

Ovaj status donosi pravo na olakšice u plaćanju računa za struju i gas od 1. aprila 2025. godine.

Prema novom pravilniku, iznosi su usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u poslednjih šest meseci, a podaci o tome dobijeni su od Republičkog zavoda za statistiku. Ovim usklađivanjem osigurava se da se finansijski prag za sticanje statusa energetski ugroženog kupca prilagođava trendovima troškova života, što omogućava pravičniju i precizniju procenu potreba domaćinstava.

Prema pravilniku:

1. domaćinstva sa jednim članom koja imaju prihod do 24.768,09 dinara mogu ostvariti ovaj status

2. domaćinstva sa dva člana, granica je postavljena na 39.255,97 dinara

3. domaćinstva sa tri člana ne smeju imati prihod veći od 53.743,85 dinara

4. maksimalni mesečni prihodi za četiri člana iznose 68.231,73 dinara

5. za pet članova 82.719,61 dinar

6. domaćinstva sa šest članova, prihod ne sme preći 97.207,49 dinara.

7. Za svakog dodatnog člana domaćinstva iznad šest članova, prag se povećava za 14.487,88 dinara.

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je domaćinstvo koje ima jedno merno mesto za potrošnju ovih energenata i čija potrošnja ne prelazi maksimalne količine utvrđene propisima. Ovaj status mogu ostvariti sama domaćinstva ili višeljudska domaćinstva koja ispunjavaju uslove iz zakona o energetici.

Jedan od kriterijuma za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca jeste zdravstveno stanje člana domaćinstva. U slučaju da neko od članova porodice ima zdravstvene probleme koji zahtevaju posebnu negu ili korišćenje dodatne električne energije ili prirodnog gasa, domaćinstvo može biti prepoznato kao ugroženo.

Prema uredbi, domaćinstvom se smatra pojedinac koji živi samostalno i nije deo drugog domaćinstva, kao i grupa osoba koja zajednički živi u jednoj stambenoj jedinici, deli prihode i zajedno pokriva osnovne životne troškove. Ova definicija osigurava da status energetski ugroženog kupca dobijaju zaista najugroženija domaćinstva.

Granice stambene površine koja je podobna za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca su sledeće:

- Za jednočlana domaćinstva do 40 kvadratnih metara

- Za dvočlana domaćinstva do 58 kvadratnih metara

- Za tročlana domaćinstva do 66 kvadratnih metara

- Za četvoročlana domaćinstva do 74 kvadratnih metara

- Za petočlana domaćinstva do 87 kvadratnih metara

- Za domaćinstva sa šest i više članova do 96 kvadratnih metara

U slučaju seoskog domaćinstva, moguće je posedovati jednu stambenu jedinicu bez obzira na njenu veličinu i ipak steći status energetski ugroženog kupca. Ovo je od posebnog značaja za stanovnike ruralnih područja, gde su kuće često veće, ali je životni standard niži.

Domaćinstva čiji članovi već primaju određene vidove socijalne pomoći automatski ostvaruju status energetski ugroženog kupca. To se odnosi na primaoce novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Nadležni organi prate i ažuriraju podatke o građanima koji imaju pravo na ove povlastice.

Lokalne samouprave dobijaju odgovarajuće podatke o korisnicima socijalne pomoći, uključujući jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili evidencijski broj stranca, ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, broj članova domaćinstva, kao i ostvareno pravo i period njegovog važenja.

Autor: Dalibor Stankov