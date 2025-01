KOJI PENZIONERI IMAJU PRAVO NA BESPLATNO LEČENJE? Detaljan spisak bodova koje možete da skupite za rehabilitovanje, 1 uslov najvažniji

Novi pravilnik koji se odnosi na društveni standard korisnika penzija, donet od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pruža konkretne smernice o načinu i uslovima korišćenja sredstava namenjenih poboljšanju kvaliteta života penzionera u Srbiji.

Prema pravilniku, sredstva koja se izdvajaju iz ukupnog budžeta Fonda za društveni standard korisnika penzija biće raspodeljena na nekoliko ključnih segmenata. Najveći deo, čak 81 odsto, biće usmeren na finansiranje troškova rehabilitacije u ustanovama koje pružaju specijalizovanu negu.

Za pravo na rehabilitaciju korisnici penzija moraju ispunjavati nekoliko uslova. Tako, na primer, visina penzije ne sme prelaziti iznos prosečne penzije, a korisnici ne smeju imati dodatna lična primanja.

Osim toga, oni koji su već koristili rehabilitaciju 2020. godine neće moći ponovo da ostvare pravo na iste usluge.

Bodovanje se vrši na sledeći način, pre svega na osnovu visine penzije:

Do najnižeg iznosa penzije dobija se 40 bodova Do 60 odsto prosečne penzije: 35 bodova Do 70 odsto prosečne penzije: 30 bodova Do 80 odsto prosečne penzije: 25 bodova Do 90 procenata prosečne penzije: 20 bodova Do prosečne penzije: 15 bodova