'JA SAM DOŠAO U NIŠ 2014. I BILA JE LIVADA TU GDE JE DANAS...' Vučić podsetio koliko se grad drastično promenio za samo 10 godina (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras će se obratiti Nišlijama ali i građanima čitave Srbije iz Niša gde se održava svenarodni sabor u Nišu.

Podsetimo, u 16 časova počinje centralna manifestacija svenarodnog sabora.

- Ja sam došao u Niš 2014. godine i bila je livada gde je danas jedan od najmodernijih kliničkih centara u regionu. Tada je bilo 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom, a 2023. je bilo više od 10 puta više ljudi koji su koristili taj aerodrom. Izgradili smo novu zgradu, izgradićemo novi kontrolni toranj, proširenje piste i sve drugo - prisetio se Vučić kako je Niš izgledao pre samo deceniju pa podsetio građane i na najmoderniji auto-put.

- Niko nije ni sanjao da ćemo to tako brzo da izgradimo - rekao je on gostujući na TV Pink i dodao da Niš ima auto-put do Soluna, Sofije, prugu Dimitrovgrad - Niš, obliaznicu...

Kad je reč o platama, i tu je razlika u odnosu na Beograd i te kako smanjena.

- Za dva procenta je procentualna proporcionalna razlika manja nego nekada, kada su u pitanje plate u Nišu i Beogradu, inače bi samo geometrijskom progresijom rasla.

Podsetio je građane i na veliki broj fabrika koje su se pootvarale poslednjih godina i u kojima je veliki broj Nišlija dobio posao - čak 28.500 više zaposlenih nego pre 10 godina...

- Tako Moskva pretiče Sankt Peterburg i "poješće ga", tako Beograd beži Novom Sadu. Brzom prugom spajamo Beograd i Niš jer nećemo da Niš zaostane - kazao je Vučić.

Autor: D.B.