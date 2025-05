Vučić poručio iz Niša: Nema više zahteva, ne zanimaju me vaši zahtevi, gotova je priča! Večeras je oslobođen Niš, oslobodićemo svaki grad u Srbiji!

U Nišu se održava trodnevni svenarodni sabor na kome se promoviše Pokret za narod i državu, a na centralnom skupu građanima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je najpre istakao da su 21. marta u Nišu, neki pokušali da ukinu pravo na slobodu okupljanja, govora i drugačijeg mišljenja, da ukinu demokratiju.

- Pokušali su da obračunavajući se sa, da ljudima koji su im bili krivi zato što se nisu saglasili politički sa njihovim stavovima, da se obračunavaju surovo kako to nikada nismo videli - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je te večeri narod u Srbiji shvatio sve i razumeo da, kada bi se takvi dočepali vlasti, da bi terorisali sve one koji bi im se suprostavili.

- Te večeri je Srbija progledala i razumela sve. Džaba im svi ogromni novci spolja, a vidite kako ih primaju širom evropskih zemalja, a sve sa ciljem da Srbija bude srušena. Nemojte da zaboravite uticaj stranog faktora i koliko je novca uloženo u rušenje Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, kada su videli, pre nekoliko godina, da se Srbija najbolje snalazi u vreme kovida, da najbrža raste i posle kovida i kada im je svima postalo jasno, dodaje, to njima nije odgovaralo.

- Menja se balans na koji su oni naučili, a to je da su svi oni okolo zajedno jači od nas, dugo je operacija rušenja Srbije pripremana. Dugo je ulagano protiv naših škola i univerziteta. Dugo je ulagano i protiv našeg Tužilaštva i pravosuđa - rekao je Vučić.

Ističe da je mnogo novca ulagano i u medije koji su postali platforma stranog uticaja za rušenje Srbije.

- Milijarde evra su ulagane u rušenje Srbije - rekao je Vučić i dodao da zamalo da im to pođe za rukom.

Vučić je rekao da u Nišu demonstracije predvode ljudi koji se otvoreno zalažu za priznanje nezavisnosti Kosova.

- Jel moguće da neko u Nišu to podržava? I to je njihov lider, blokader, čovek koji je napao gradonačelnika Pavlovića. Za njega je nezavisno Kosovo ideal politike budućnosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, za njega kao predsednika Srbije, budućnost Srbije su nove fabrike, putevi i pruge, ponos srpskog naroda, ponos i dostojanstvo naroda koje, kako dodaje, ne damo nikome da ga sruši.

- Kosovo i Metohija je Srbija. To nije samo Ustav naše zemlje, to je srce i duša naše zemlje, to je naš zavet - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da se dogode i najteža i najgora vremena, kada najgori dobiju pozornicu za svoja nedela. Dobro je, dodaje, što je nikada brže, naš narod sve razumeo i shvatio.

Vučić je rekao da su leđa doktora Jerkana, te večeri postala srce svakoga od nas u Srbiji.

- Nema više vaših zahteva, ne zanimaju me vaši zahtevi, gotova je priča. Sada slušam narod, narod koji hoće budućnost, koji hoće da radi, koji neće da mu nerad i ne znanje vode državu - rekao je Vučić i dodao:

- Večeras je oslobođen Niš, oslobodićemo svaki grad u Srbiji!

Kako kaže, napravili su najveći skup ikada u Nišu i zahvalio što su pokazali da slobodu i slobodarski duh Srbije ne mogu da zaustave. Dodaje da će tako u svaki grad da odu, ističe da je to naša zemlja, zemlja svih nas.

- Zato ću i večeras i našim političkim protivnicima, još jedanput da pružim ruku i da kažem da smo uvek spremni da razgovaramo i da vidimo gde to želimo Srbiju da vodimo u budućnosti. Dajte da se vratimo u institucije sistema i da u njima rešavamo probleme. Da budemo zajedno i ujedinjeni i da Srbija što brže ide napred - rekao je Vučić.

Kako kaže, ovo nije njihova, a posebno ne onih koji su plaćali ovu obojenu revoluciju, zemlja.

- Ova zemlja pripada ovom narodu i hoće da ide napred, hoće da uči i da radi - rekao je predsednik i dodao:

- Dosta je bilo, ne damo da nam rušite Srbiju.

- Ovde u Nišu, mnogi od tih mladih ljudi su zavedeni, manipulisani različitim trikovima sa društvenih mreža i od strane nekih profesora, kojima poručujem da neće dobiti pare dok ne počnu da rade svoj posao - rekao je Vučić.

Ističe da kada se vrate na fakultete, onda pare mogu da dobiju, a dok se to ne dogodi, mogu da se, kako dodaje, žale kome hoće.

Vučić je rekao da ga je posebno pogodio Niš, Smederevo i Čačak, jer je malo gradova u Srbiji u kojima je toliko toga urađeno.

- Danas je u Nišu zaposleno 28,5 hiljada ljudi više nego tada. Uradili smo auto-put koji je za Nišlije važan, ka Solunu, ka Skoplju. Zaobišli smo Sićevačku klisuru gde su nam ljudi ginuli, izgradili auto-put do bugarske granice, gradimo brzu prugu do granice sa Severnom Makedonijom, ali najvažnije gradimo auto-put Beograd Niš, i time Niš postaje najbolje povezan grad u celoj Srbiji, gde god da krenete idete kroz Niš. Što to neko drugi nije uradio ranije? - poručio je Vučić i dodao:

- Nisu oni uradili naučno-tehnološi park, a mi ćemo sada drugi da gradimo.

- Ja znam da sam i ja dosadio mnogima, da i sam moram da se menjam. Biću tu da pomognem da Srbija ide napred i nikada vas neću napustiti, ali znam da dolazi vreme i za neke mlađe, da neku novu ponudu moramo da damo građanima Srbije. Ja sam politički veteran, nisam naučio da gubim. Poručio sam političkim protivnicima nikada me nećete pobediti, ne zato što sam sujetan, već znam koliko su oni loši. Nećete me pobediti, ali moram i sebe da menjam. Moramo da čujemo ljude, šta je to što treba da menjamo - rekao je Vučić.

- Naši funkcioneri ne razgovaraju dovoljno s narodom, ne idu dovoljno među ljude da čuju muku naroda. To su stvari, jedna sitnica koju moramo da menjamo. Ali Srbija mora i da gleda kako da se pozicionira. Stvari u Evropi se drastično menjaju. Razgovarao sam sa premijerkom Italije, kancelarom Nemačke, Austrije, premijerima i predsednicima mnogih zemalja, Putinom, Si Đinpingom, nisu oni razgovarali zato što sam ja predsednik Vučić, već zato što dolazim iz Srbije. Zato što poštuju ovu zemlju. Vide da ova zemlja gleda u budućnost, nije se odrekla svojih tradicionalnih prijatelja - rekao je Vučić.

Vučić: Izbora će biti kada nadležne institucije donesu odluku

- Kad idem u inostranstvo, idem da branim koliko god mogu ovim širokim leđima Srbiju više od svega. Ne idem da govorim protiv svoje zemlje i svog naroda. A oni "jeste videli šta mi je Vučić uradio", i kažu "idemo na izbore", kažem im "biće izbori, ne jurite, izgubićete mnogo većom razlikom nego prošli put". Izbora će biti kada nadležne institucije donesu odluku, a oni su apsolutno nenadležni da izbore traže. Mišljenje nenadležnih nije važno, a nadležni kad donesu odluku počistićemo ih kao i uvek, ali malo ubedljivije.

- Moramo da se dignemo što pre, uništavali su nam blokaderi našu zemlju, skupo smo platili njihov pokušaj sprovođenja obojene revolucije. Ne smemo da se žalimo, već da počnemo da radimo više nego ikada, da kažemo sebi "idemo u radnu akciju", da ponovo podignemo zemlju, jer Srbija to može, Srbija je to pokazala u prethodnih deset godina, e to je naš cilj i za nas apsolutno najvažnije - istakao je predsednik.

Vučić na kraju poslao poruku: Sledi pitanje odgovornosti

Na kraju se zahvalio na ogromnoj ljubavi i podršci i poručio:

- Sa svim zahtevima je gotovo. Niš je novi slobodni grad, nova oslobođena teritorija. A što se vas koji ste nam decu uvlačili u prljave političke igre i vas odavde i spolja tiče: Vuk je zimu preživeo, ali je dobro zapamtio ko je Srbiju hteo da ruši. Sledi pitanje odgovornosti i za jedne i za druge i od te odgovornosti nećete moći da pobegnete. To što ste uništavali Srbiju možda bismo mogli da vam oprostimo, a to što ste nam uništavali decu nećemo vam ni oprostiti ni zaboraviti. Za to ćete da odgovarate, dobro vreme Srbije tek dolazi. Za odgovornost nema sklanjanja pogleda u stranu, nema i neće ga biti - poručio je predsednik Vučić.

Autor: A.A.