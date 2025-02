UKRAJINA DONELA ODLUKU: Ovi ministri će potpisati mineralni sporazum sa Amerikom

Vlada je na svom sajtu navela da ovlašćuje Juliju Sviridenko ili Andrija Sibigu da potpišu "bilateralni sporazum kojim se utvrđuju pravila i uslovi za planirani investicioni fond za rekonstrukciju".

Ukrajinska vlada je danas dala saglasnost ministrima ekonomije i spoljnih poslova da jedan od njih potpiše okvirni sporazum sa Vašingtonom o eksploataciji ukrajinskih mineralnih resursa.

Vlada je na svom sajtu navela da ovlašćuje Juliju Sviridenko ili Andrija Sibigu da potpišu "bilateralni sporazum kojim se utvrđuju pravila i uslovi za planirani investicioni fond za rekonstrukciju".

Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi izjavio je danas da nije od ključnog značaja ko će od dvojice ovlašćenih ukrajinskih zvaničnika potpisati sporazum između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, jer je reč o tehničkom pitanju.

Tihi je podsetio da je vlada ovlastila prvog zamenika premijera Ukrajine, ministra ekonomije Juliju Sviridenko i ministra spoljnih poslova Andrija Sibihu da potpišu sporazum.

"Mislim da će to biti naknadno dogovoreno tokom posete, a videćemo kada će to potpisivanje zaista biti. Fokus treba da bude na samom dokumentu, a ne na tome ko ga potpisuje, to je tehničko pitanje... Ko ga od ova dva zvaničnika potpisuje nije bitno", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, prenosi Ukrinform.

On je istakao da ovaj sporazum "ne treba doživljavati kao konačni dokument, već kao okvir koji započinje saradnju dve zemlje".

Tihi je dodao da ukrajinska strana ovu saradnju smatra važnom jer omogućava "da se već govori o podršci koja se nastavlja i koja će se nastaviti".

"Od sada ova podrška, koju su već izdvojile Sjedinjene Američke Države, nastavlja da stiže", naglasio je portparol Ministarstva spoljnih poslova i dodao da će se tokom posete SAD ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, "razgovarati o daljoj podršci i koji će naredni koraci i dokumenti biti nastavak ovog okvirnog sporazuma".

Očekuje se da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra u Vašingtonu finalizovati sporazum, dogovoren na uporni zahtev njegovog američkog kolege Donalda Trampa (Trump), koji želi da dobije nadoknadu vojnoj i ekonomskoj pomoći koju SAD pružaju Kijevu.

Zelenski je odbacio prvobitnu verziju teksta, koju je ocenio previše nepovoljnom za njegovu zemlju. To je izazvalo nezadovoljstvo Trampa koji ga je kasnije nazvao "diktatorom".

Ukrajinski predsednik je u sredu opisao kompromis postignut sa SAD o eksploataciji rudnog bogatstva kao "početak" i "okvirni dogovor" u cilju detaljnijeg budućeg sporazuma, ali je naglasio da će uspeh o zaključivanju sporazuma zavisiti od razgovora sa Trampom.

Autor: Snežana Milovanov