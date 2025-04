OD DANAS PORODICE U SRBIJI MOGU DA SE PRIJAVE ZA OVU POMOĆ DRŽAVE: Poznato ko će je sve dobiti

Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, na osnovu kog se ostvaruje status energetski ugroženog kupca i olakšice na računima za električnu energiju, gas ili grejanje, koji je od danas na snazi.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da provere da li ispunjavaju uslove za status energetski ugroženog kupca i ako je to slučaj podnesu zahtev u svom gradu ili opštini.

"Podnošenje zahteva moguće je tokom čitave godine, a zahtevi se rešavaju u roku od 30 dana. Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica treba da predaju samo jedan papir na kojem biraju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje", navela je Đedović Handanović.

Iznosi su usklađeni sa kretanjem potrošačih cena u prethodnih šest meseci, koje su zabeležile rast od 2,3 odsto, što je uticalo da se u istom iznosu poveća i cenzus za domaćinstva koja mogu da ostvare pravo na umanjenje računa, navodi se u saopštenju ministarstva.

Energetski ugroženi kupci mogu ostvariti umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, za prirodni gas tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Kako je navedeno, od danas, pravo na status energetski ugroženog kupca imaće domaćinstva čiji mesečni prihodi iznose: do 24.768,09 dinara za domaćinstva sa jednim članom, do 39.255,97 dinara za domaćinstva sa dva člana, do 53.743,85 dinara za domaćinstva sa tri člana.

Status energetski ugroženog kupca može imati i domaćinstvo sa četiri člana čiji mesečni prihodi iznose do 68.231,73 dinara kao i domaćinstva sa pet članova čiji prihodi iznose do 82.719,61 dinara za domaćinstva sa pet članova.

Domaćinstva sa šest članova mogu ostvariti uslove za status energetski ugroženog kupca ako prihodi iznose do 97.207,49 dinara.

Za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se 14.487,88 dinara, navodi se u saopštenju.

Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca pored mesečnih prihoda, kriterijumi koje domaćinstva treba da ispune tiču se i imovnog stanja, odnosno površine stambene jedinice, u odnosu na broj članova domaćinstva.

Ovi kriterijumi se odnose na domaćinstva koja nisu korisnici nekog od prava iz oblasti socijalne zaštite ili brige o porodici.

Autor: Snežana Milovanov