ČEKA NAS NATPROSEČNO TOPAO SEPTEMBAR! Meteorolog otrkiva kolike nas temperature očekuju do kraja meseca i kada se sledi osveženje

I dalje smo u kratkim rukavima, istina uz sveže noći i jutra, a već se spominju prognoze za zimu. A da li ćemo imati jesen ove godine ili ćemo direktno preći iz leta u zimu otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Očekuje nas topao i prijatan septembar. Gledajući situaciju iznad Evrope ne nazire se neka situacija koja bi bitno promenila ovakav period. Naravno biće kratkotrajnih osveženja kao što je bilo pre neki dan. Do idućeg četvrtka biće sunčano bez oblačka sa visokim temperaturama za septembar, koje će se kretati negde od 29 do 33 strepena, u Beogradu do 32 - rekao je Todorović.

A prvo osveženje očekuje se narednog četvrtka:

- U četvrtak popodne doći će blago osveženje sa padom od nekih pet stepeni. Bila bi skromna količina padavina i ne bi bilo nepogoda veći razmera. Očekuju se samo lokalni pljuskovi i grmljavine, a nakon toga opet porast temperature. Tek u poslednjoj nedelji septembra očekuje se pad temperature koji se više neće vraćati na trenutne vrednosti. Da sumiram, do kraja meseca bića natprosečno toplo, a većina dana će biti sunčana i prijatna.

Autor: