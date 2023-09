Danas se navršava 109 godina od rođenja veličanstvenog Patrijarha Pavla. Sam njegov život, svedoci smo koji smo živeli u njegovo vreme, bio je čudo. A čuda su nastavila da se dešavaju i posle njegove smrti. Vernici se sa posebnom smirenošu i dubokom verom mole na njegovom grobu u manastiru Rakovica.

Patrijarh Pavle (svetovno ime Gojko Stojčević) rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Slavoniji. Na tronu Svetog Save kao patrijarh srpski proveo je punih 19 godina, a među narodom je bio veoma omiljen zbog skromnosti i istinoljubivosti.

Srbi su ga još za života smatrali za sveca, a u prilog zahtevima da za sveca bude i zvanično proglašen idu i svedočenja vernika o čudima koja se dešavaju na njegovom grobu.

Ljudi se kunu da im je molitva nad njegovim moštima pomogla pri ozdravljenju. Među njima je i bračni par iz Kosjerića, čijem je sinu sa 12 godina otkriven najprogresivniji karcinom osteosarkom u potkolenici, a upravo mu je, kako tvrde, molitva nad grobom patrijarha Pavla pomogla u ozdravljenju.

Oni koji dolaze bar jednom mesečno na mestu gde počiva omiljeni srpski patrijarh tvrde da je on taj koji ovaj narod okuplja i koji čuva čast Crkve. Uvereni su da je svetac, jer kad god dođu osete neku blagodet.

Čulo se i da se pored groba desilo veliko čudo. Prema svedočenju igumanija i nekih vernika, jedan čovek koji je bio invalid ustao je i prohodao.

Jovanka Mileusnić, koja živi nedaleko od manastira Rakovica da je jednom obišla grob patrijarha i da je još na ulazu u portu videla da grob svetli crvenom stelošću.

- Pomislila sam u prvi mah da je u pitanju neko osvetljenje, ali mi je bilo čudno da je postavljeno u toku dana a sa mnom je bila i moja zaova koja je isto to primetila, kao i još nekolicina ljudi koji su se zatekli u porti manastira. To svetlo oko groba je potrajalo nekoliko sekundi, a onda nestalo samo od sebe. Svi smo se u čudu prekrstili, a uverena sam da nam to patrijarh Pavle kao narodu nešto poručuje, pitanje je samo šta, kaže Beograđanka.

Istu čudnu svetlost oko patrijarhovog zemnog počivališta video je i Nikola Resanović, koji je student teologije i koji barem jedanput nedeljno obilazi grob u manastiru Rakovica.

- Sećam se, bio je oblačan dan i kada sam došao do groba blaženopočivšeg patrijarha Pavla video sam bledu crvenu svetlost kako titra oko krsta. Prvo sam mislio da je neko uključio neki svetleći laser, ali ničega i nikoga nije bilo u blizini. Crvenkasta svetlost je nestala, a posle toga sam više puta odlazio do patrijarhovog groba, ali se ta svetlost nije pojavljivala ponovo, kaže Resanović.