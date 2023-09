Opasnost vreba čak i u plićaku! Ovo su saveti iskusnog spasioca u slučaju da vas odvuče morska struja

Leto koje je na izmaku donelo je pregršt problema, a jedan od njih su talasi koji su odneli brojne živote kupača. Stručnjaci, spasioci ističu da znati plivati ne znači i umeti izboriti se sa talasima, zato i ponavljaju da je bezbednije kada vidite talase da izbegavate ulazak u vodu.

Ipak, ako se već nađete u moru, makar i u plićaku, a krenu talasi koji vas odvlače od obale, ovo su saveti koji vam mogu pomoći da prebrodite strah jer on je najveći neprijatelj čoveku u nevolji.

Morske struje su jedna od najopasnijih zamki, a Antonis Tzompanakis, član Specijalne jedinice za reagovanje na katastrofe podelio je osnovna znanja i smernice za prevenciju, prenosi Grčka info. Naglašava da, ako se pridržavamo nekoliko osnovnih pravila u vezi sa bezbednošću, nesreća i gubitaka ljudi će biti mnogo manje.

Šta treba znati o morskim strujama

Struje u grčkim morima obično imaju suprotan smer od talasa, odnosno od obale ka dubini. Na nekim plažama postoje i struje koje vode do jedne tačke, a onda kao da upadaju u neku rupu. Dužina morske struje obično ne prelazi oko 50 metara. To znači da ako se osoba zanese i previše udalji od obale, može se "osloboditi" i pronaći izlaz iz drugog dela mora. Naravno, postoje opasne struje iz kojih je izuzetno teško da se izvuče neko ko nema znanje i fizičku spremnost.

Zamor i strah dva najveća neprijatelja

Najveću opasnost predstavlja zamor koji dovodi ili do gutanja vode ili do automatske reakcije tela da blokira gornje disajne puteve kao zaštitu i na kraju do delimičnog potapanja i utapanja. Zato savetuje ovaj iskusni stručnjak, treba ostati miran kako bi se sačuvala snaga umesto da je trošimo plivajući protiv struje ili dozivajući pomoć.

Ističe da je panika u moru ono što uzrokuje sve probleme.

-Kada počnete da paničite, koristite dvostruko veću količinu energije plivajući. Kada se uspaničite, sebi duplo otežavate opstanak. Glas se neće čuti na obali. Poželjno je napraviti nekoliko uzastopnih mahanja rukama koje spasioci ili posmatrači vrlo lako detektuju.

Kako pronaći izlaz

Ako vas struja odvuče u dubinu, treba se prepustiti do tačke gde struja postaje slaba i zatim pronaći izlaz iz mora sa drugog dela plaže. Ako ste u dobroj kondiciji, plivajte u pravcu od 45 stepeni, odnosno dijagonalno prema obali.

Treba osmotriti struju i naći najpogodniji trenutak za plivanje. Uz to treba štedeti energiju.

Najveće greške pri spasavanju

Možda najveća greška koju možemo da napravimo kada vidimo da je neko u opasnosti jeste da uđemo u vodu, a da ne obavestimo nekog drugog na obali. Naročito ako postoji spasilac na plaži, prvo treba njega upozoriti čak i ako je daleko. Pokušaj da nekome pomognete može da dovede do većeg broja žrtava i samim tim otežava rad spasilaca.

Ako na plaži nema spasilaca, treba pokušati naći nekoga sa čamcem, skuterom jer je tako bezbednije doći do osobe koju je odvukla morska struja. Poslednje rešenje je da pokušamo sami da pomognemo pružanjem pomoći sa obale. Ako dođe do toga, bezbednije je naći neki predmet za koji će se uhvatiti osoba koja je u vodi, konopac ili prsluk za spasavanje.

Opasnost vreba i u plićaku

Zamka sa jakim morskim strujama je u tome što mogu da odnesu čak i nekoga ko hoda u moru, a voda mu je do struka ili niže, tako da ulazak u more i plivanje da se izvuče žrtva treba da bude poslednje rešenje.

Spasioci su prošli ozbiljnu obuku, upoznati su sa plažom, terenom, opasnostima i zato treba njima prepustiti taj deo posla, kad god je to moguće. I za njih postoji opasnost, a kamoli za običnog plivača.