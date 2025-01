'NE PIJTE VODU!' Nova OPASNOST vreba u grotlu pakla Los Anđelesa, poslato HITNO upozorenje stanovništvu! (FOTO+VIDEO)

Stanovnici Los Anđelesa koji žive u blizini epicentra požara pozvani su da izbegavaju da piju vodu u svojim domovima.

Američki zvaničnici se bore protiv zastrašujućih šumskih požara koji nastavljaju da se šire na teritoriji Los Anđelesa.

Oko 2.500 pripadnika Nacionalne garde Kalifornije uskoro će pomoći u gašenju tri preostala požara nakon što je guverner Gevin Njusom najavio najnovije raspoređivanje trupa.

Proteklih dana više od 15.000 vatrogasaca, službenika za održavanje puteva i ​​transportnih timova priključilo se akcijama gašenja smrtonosnih požara u Los Anđelesu. U akciji gašenja požara učestvovalo je 1.350 vatrogasnih vozila i 80 aviona.

Međutim, posle višednevne borbe, samo su manji delovi požara ugašeni i oni nastavljaju da divljaju u ovom delu Kalifornije.

U međuvremenu, stručnjaci su upozorili da bi "eksplozivni rast požara" mogao da pogodi region narednih dana, jer se vetrovi pojačavaju i potpiruju postojeći plamen, dok bi prebivališta slavnih ličnosti u Brentvudu i dolini San Fernando uskoro mogla da budu pogođena paklenim požarima.

