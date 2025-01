BULDOŽERI SKLANJAJU LUKSUZNA KOLA, VATRA ZAHVATILA POZNATU ŠKOLU Objavljene mape, 3 ogromna požara gutaju Los Anđeles: 30.000 LJUDI BEŽI (VIDEO)

Mnogi stanovnici luksuznih naselja su u brdima oko Los Anđelesa zbog nezapamćenih požara naprasno napustili svoje raskošne vile, pa je na ulici ostalo mnogo skupocenih automobila koji smetaju vatrogasnim ekipama da se probiju do žarišta.

Kalifornijska uprava za šumarstvo i zaštitu od požara objavila je interaktivnu mapu požara koji besne Kalifornijom.

Tri velika područja su zahvaćena vatrom.

Pacific Palisades fire map: Track where hellish Los Angeles blaze is heading next in California https://t.co/Cb2GwnJU44 pic.twitter.com/bk6BB3SyjV

Tačan opseg razaranja još uvek nije poznat, ali snimci s terena otkrivaju da je stanje katastrofalno.

Neighborhood after neighborhood… GONE. This is the heart of the Palisades. pic.twitter.com/HPVvbyCKmT