Opšta mobilizacija u Los Anđelesu, GRAD SE SPREMA ZA NAJGORE: Desetine hiljada evakuisanih pokušavaju da nađu sklonište (VIDEO)

Sve što su vatrogasci Los Anđelesa postigli nadljudskim naporima poslednjih dana preti da padne u vodu, nakon što je stigla prognoza koja je zabrinula celu Ameriku.

Ceo grad se priprema za najgore, za jake vetrove i "eksplozivni rast novih požara", prenosi "Njujork tajms". Desetine hiljada evakuisanih pokušavaju da nađu sklonište, što pogoršava ionako ozbiljan nedostatak stambenog prostora u gradu.

Šefica vatrogasne službe Los Anđelesa Kristin Krouli rekla je da su njene vatrogasne ekipe spremne za jači vetar za koji se očekuje da će povećati opasnost od požara, prenosi NIT.

- Udarni timovi i neophodna mehanizacija raspoređeni su širom grada kako bismo bili sigurni da imamo mogućnost da brzo reagujemo - rekla je ona.

Dodala je i da "opasnost apsolutno nije prošla" i pozvala stanovnike da se pridržavaju svih naredbi za evakuaciju.

🚨 #BREAKING: A new fire has been sparked in Jurupa Valley, east of Los Angeles



Fire crews are working incredibly hard to contain this quickly, but the increasingly strong winds are making that VERY difficult.



HEROES. pic.twitter.com/Q30XKjgSEH — Nick Sortor (@nicksortor) 14. јануар 2025.

Očekuju se jaki udari vetra

Novi udari vetra mogli bi dodatno da podstaknu dva monstruozna šumska požara koji su već uništili čitave gradske četvrti, ubili najmanje 24 osobe i spalili oblast veličine američke prestonice Vašingtona.

- Suvi, opasni udari vetra u Santa Ani dostigli su u ponedeljak 48 do 80 km/h, ali se očekuje da će crveno upozorenje početi tek u ponoć kada se predviđaju najjači udari do 120 km/h - rekao je Dejvid Rot, meteorolog.

Više od 8.500 vatrogasaca borilo se sa požarom iz vazduha i sa zemlje, sprečavajući da se vatra na obe strane Los Anđelesa proširi preko noći.

Šerif Robert Luna iz okruga Los Anđeles priznao je da je veoma zabrinut zbog vremenske prognoze i jakih naleta vetra koje očekuju meteorolozi.

Ekstremna opasnost

Upozorenje o požaru izdaju 122 lokalne prognostičke kancelarije Nacionalne meteorološke službe širom Sjedinjenih Država. Kriterijumi koji se koriste za određivanje da li će lokalna kancelarija za prognozu izdati sat ili upozorenje mogu uključivati, između ostalih faktora, verovatnoću munje (koja može da zapali vatru), jak vetar i nisku vlažnost.

National Guard that have arrived in Los Angeles, California for the Pacific Palisades fires



Now you may be asking yourself, where was this kind of huge response after Hurricane Helene in western North Carolina or Maui? That’s a great question… pic.twitter.com/jyLqk32c0I — Wall Street Apes (@WallStreetApes) 14. јануар 2025.

U ovom trenutku Nacionalna meteorološka služba je izdala upozorenje o "ekstremnoj opasnosti od požara" od San Luisa sve do LA.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi vetrovi mogli da dovedu do "eksplozivnog rasta požara", što je izazvalo retku, "posebno opasnu situaciju", upozorenje na ekstremnu opasnost od požara za delove okruga Ventura i Los Anđeles.

Organizatori dodele Oskara, posle novih informacija meteorološke službe, ponovo su odložili objavljivanje nominacija za Oskara za 23. januar. Podsećamo da su nominacije već jednom odlagane. Otkazan je i tradicionalni godišnji ručak Akademije filmskih umetnosti i nauka, koji stoji iza dodele Oskara.

Navodi se da američki mediji i njihovi meteorolozi vetrove koji dolaze iz pravca Santa Ane u Kaliforniji nazivaju "istorijskim". Njihova snaga se očekuje tek posle srede uveče.

Uništeno je više od 12.000 zgrada

Požari su uništili ili oštetili više od 12.000 objekata, pretvarajući čitava naselja u tinjajući pepeo i gomile šuta, ostavljajući za sobom apokaliptični pejzaž.

Firefighters rushed to contain wildfires in Los Angeles County before high winds returned. The Pacific Palisades and Eaton Canyon Fires have killed at least 24 people and burned land the size of Washington, D.C. https://t.co/T1oi2Di7wj pic.twitter.com/BT7pJGFYyM — Reuters (@Reuters) 14. јануар 2025.

Požar Palisades, koji je zbrisao luksuzne zajednice na zapadnoj ivici Los Anđelesa, sagorevši 96 kvadratnih kilometara, obuzdao je 14 odsto, što predstavlja procenat razmera požara koji vatrogasci imaju pod kontrolom.

Itonov požar u podnožju planine San Gabrijel istočno od grada zahvatio je 57 kvadratnih kilometara, a vatrogasci su uspeli da obuzdaju 33 odsto požara.

Treći požar severno od grada ugašen je 95 odsto, a još tri požara u okrugu su u potpunosti suzbijena poslednjih dana.

Autor: Marija Radić