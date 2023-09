VAŽNA INFORMACIJA ZA VOZAČE: Izmenjen režim saobraćaja zbog Otvorenog prvenstva Srbije u triatlonu

Sekretarijat za javni prevoz saopštio da će zbog održavanja sportske manifestacije ,,Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu 2023 na prostoru Ade Ciganlije danas od 6.30 do 14.10 časova, važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog gradskog prevoza.

Tokom održavanja ove sportske manifestacije menja se režim rada pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 23, 37, 51, 52, 53, 58, 88, 560E i E2 će u smeru ka gradu, na delu od Požeške ulice do Sajma, saobraćati sledećom trasom: Požeška petlja Careva ćuprija Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka gradu Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka periferiji saobraćati postojećim trasama preko petlje Careva ćuprija.

Vozila sa linije 55 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice ulica Milorada Jovanovića i Endija Vorhola, saobraćati sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Endija Vorhola Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 56, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585 i 588 će u smeru ka Petlovom brdu i Lazarevcu, na delu od Sajma, saobraćati na trasi: Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Endija Vorhola i dalje redovnim trasama, dok će u smeru prema Zelenom vencu i Savskom trgu saobraćati trasom: Endija Vorhola Požeška petlja Careva ćuprija Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 87 i 87A će saobraćati na relaciji Čukarička padina Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije 87L u oba smera biće: Čukarička padina Obalskih radnika Radnička Endija Vorhola Požeška Banovo brdo. Vozila sa linija 91, 551, 553, 860, 860A, 860B, 860E, 860J, 860M, 860S i 861A (vozila čija se trasa pruža duž Savske magistrale) će u oba smera, na delu od Sajma do Savske magistrale, saobraćati sledećim trasama: Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Vodovodska Lole Ribara Bore Stankovića Savska magistrala i dalje redovnim trasama. Vozila sa linije 92 će u oba smera, na delu od Sajma do Obrenovačkog puta, saobraćati sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Vodovodska Lole Ribara Bore Stankovića Obrenovački put i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 511 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice Lole Ribara i Radnih akcija, saobraćati sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Vodovodska Lole Ribara Stevana Filipovića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 85, u smeru od Novog Beograda ka naselju Banovo brdo, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe do Požeške ulice, saobraćaće sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina Vladimira Popovića Most Gazela Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Požeške i Kirovljeve do Mosta na Adi saobraćati sledećim saobraćajnicama: Požeška petlja Careva ćuprija Bulevar vojvode Mišića Most na Adi i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 89, u smeru od Novog Beograda ka naselju Vidikovac, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe do raskrsnice ulica Požeške i Trgovačke, saobraćaće sledećom trasom: Jurija Gagarina Vladimira Popovića Most Gazela Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Topčideru Bulevar vojvode Mišića petlja Careva ćuprija Požeška Trgovačka i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Trgovačke i Požeške do Mosta na Adi, saobraćati sledećom trasom: Trgovačka Požeška petlja Careva ćuprija Bulevar vojvode Mišića Most na Adi i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 94, u smeru od Novog Beograda ka Topčideru, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe do Bulevara vojvode Mišića, saobraćaće sledećom trasom: Jurija Gagarina Vladimira Popovića Most Gazela Bulevar vojvode Mišića isključenje kod Sajma ka Bulevaru vojvode Mišića Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

