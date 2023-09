PRIZOR SA GROBLJA KOJI OSTAVLJA BEZ TEKSTA: Svi se pitaju kako je Životi OVO POŠLO ZA RUKOM - na spomeniku čak 7 žena

Znate kada se ljudi na samrti pitaju za poslednju želju? Često se one svedu na mesto gde žele da budu sahranjeni ili na fotografiju koju žele da im bližnji stave na nadgrobni spomenik.

Ali, onda se desi da nešto što treba da bude sveto i uzvišeno postane viralna atrakcija na društvenim mrežama jer se spomenik pretvori u predmet iščuđavanja, kao jedan koji već neko vreme kruži internet svetom.

Videli smo do sada svakave epitafe na nadrgobnim pločama, citirali su ljudi i “My heart will go on”, tematsku pesmu “Titanika”, koju izvodi Selin Dion – na ćirilici, uklesanu srebrnom farbom poruku mužu neverniku, a onda nas je dočekalo ovo – kazanova po imenu Života, koji je sve svoje žene želeo da ovekoveči na svom nadgrobnom spomeniku.

Čovek je svoju poslednju želju rešio da sprovede sam, dok je još iole funkcionalan, a u njegov život stalo je mnogo žena, reklo bi se.

A reklo bi se da mu je i svaka podjednako značila, pa mu očigledno nije bilo pošteno da jedna zasluži fotografiju na spomeniku do njegove, pa ih je poređao sve do jedne.

Ispod nasumično poređanih zajedničkih fotografija Živote i njegovih žena stajao je jednostavan i upečatljiv opis: “Ja i moje žene”, ako nekome nije bilo jasno ko je sve na fotografijama.

U komentarima su ljudi bili više nego šokirani viđenim prizorom, ali prvobitna reakcija ih nije mnogo omela u tome da ispričaju i neke svoje životne primere, pomenu pradede koji su se oženili 13 puta, ali i da poznanici ovog "švalera" napomenu da na spomeniku nedostaju još dve gospođe. Kao da je ovih sedam "nalepljenih" malo.

"Kao dete volio da sakuplja slicice, i još voli", "Može da izda album sa sličicama kao za Svetsko prvenstvo", "Sve ih sahranio", "Žene menja ali outfit retko", "Sekula i njegove žene", bili su samo neki od komentara ispod fotografije na Instagramu.

