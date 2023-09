Sa tri nova mosta potpuno se menja život ljudi u Novom Sadu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora i tom prilikom rekao da će Novi Sad, osim postojeća tri mosta, imati još tri što će potpuno promeniti život ljudi u tom gradu.

Vesić je naveo da će Fruškogorski koridor, čija je izgradnja u toku, biti povezan za autoput prema Šapcu preko Iriga, ispod Fruške gore. Na sve četiri deonice tog koridora planirano je ukupno 14 denivelisanih raskrsnica, dvocevni tunel “Iriški venac” dužine 3,48 kilometra, koji će ujedno biti i najduži tunel u Srbiji.

Takođe, na trasi koridora nalaziće se 46 mostova i 10 nadvožnjaka, a najveći most biće na Dunavu kod Crkve Marija Snežna u Petrovaradinu koji će, naveo je ministar Vesić, biti dug oko 1,7 kilometar.

To je veza između Kaća i Petrovaradina, rekao je i dodao da se, osim toga, istovremeno gradi i most u nastavku Bulevara Evrope koji će biti još jedna veza na Fruškogorski koridor.

Podsetio je da u Novom Sadu trenutno postoje tri mosta koja se koriste za automobile, a da će dobiti još tri mosta od kojih jedan, pešačko-biciklistički, radi sam Novi Sad. To će, dodao je, potpuno pomeniti život ljudi u Novom Sadu jer će sav tranzitni saobraćaj biti usmeren van grada i što je još važnije postojeći mostovi biće rasterećeniji i u samom gradu biće manje saobraćaja.

Vesić je rekao da radovi na mostu koje je obišao napreduju dobro.

“Rade se šipovi, stubovi i izgradnja mosta napreduje kako bi do 2025. godine bio završen, a 2026. pušten u funkciju”, rekao je Vesić i dodao da se to odnosi i na most u nastavku Bulevara Evrope, koji je veza sa Sremskom Kamenicom.

“Novi Sad nikada u istoriji nije gradio tri mosta i zato sam došao da vidim kako napreduju radovi jer je to posebno značajno ne samo za Novi Sad već i za ovaj deo Vojvodine”, rekao je Vesić.

Vesić je rekao da će preko novog mosta moći da se stigne do autoputa Beograd-Novi Sad i budućeg autoputa koji će povezati Beograd, Zrenjanin i Novi Sad.

To, istakao je, znači da će Novi Sad biti na raskrsnici tri autoputa i brze saobraćajnice, ali i brze pruge što potpuno menja način života ljudi u tom gradu.

“Tako se Srbija menja i to je vizija predsednika Aleksandra Vučića - da se Srbija saobraćajno poveže, da ljudi budu bliži, da imamo više investicija jer infrastrukturno izgrađena i saobraćajno povezana zemlja znači osnov za dalji ekonomski razvoj”, zaključio je Vesić.

