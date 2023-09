KAKVO LUDO VREME! Olujni vetar, pljuskovi, grmljavine i temperature do 32 stepena: Ovaj mesec najtopliji za poslednjih 30 godina, a pogledajte oktobar

Vreme u Srbiji tokom vikenda obeležile su temperature od oko 26 do 30 stepeni, a od juče temperatura vazduha ponovo raste i očekuje se da maksimalna dnevna bude iznad 30 stepeni Celzijusa tokom ove nedelje.

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) nakon stabilne prve polovine meseca, u drugom delu septembra biće promenlјivo, ali i dalјe natprosečno toplo vreme. Tako ćemo u narednom periodu imati pljuskove, grmljavine, negde i olujne udare košave, ali će temperatura ići do čak 32 stepena!

- U većem delu u ponedeljak 18. septembra biće pretežno sunčano i toplo. U košavskom području vetrovito - duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće od 26 do 32 stepena Celzijusa – najavio je RHMZ.

Košava će duvati do utorka, 19. septembra, pre podne, a zatim će uslediti promena vremena uz lokalne plјuskove i grmlјavinu, ponegde i uz kratkotrajan grad, najavljuje RHMZ.

- Sa slablјenjem strujanja, grmlјavinska oblačnost će u sredu 20. septembra biti slabopokretna, a plјuskovi lokalno intenzivni uz veću količinu padavina za kratko vreme, više od 20 mm. Temperatura će biti u padu, maksimalne vrednosti će biti oko 24 - 25 stepeni Celzijusa – kažu u RHMZ.

Stabilizacija od četvrtka

U četvrtak, 21. septembra, u većem delu Srbije se očekuje stabilizacija vremena uz sunčane intervale, a kratkotrajni plјuskovi očekuju se još ponegde na jugu i istoku Srbije.

Krajem dana u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu će doći do pojačavanja jugoistočnog vetra - košave.

- U petak i za vikend, od 22 do 24. septembra, očekuje se da bude malo do umereno oblačno, toplo i vetrovito sa temperaturama ponovo oko 30 stepeni Celzijusa – navode u RHMZ.

Petodnevna prognoza za Beograd

Prema petodnevnoj prognozi RHMZ, u Beogradu su u utorak mogući poslepodnevni pljuskovi, a maksimalna dnevna temperature će biti 30 stepeni. I u sredu se očekuju pljuskovi uz pad temperature na 26 stepeni.

Već u četvrtak u Beogradu će biti pretežno sunčano sa temperaturom vazduha do 29 stepeni, dok će u subotu biti malo i umereno oblačno i toplo, do 31 stepen Celzijusa.

Kišovito u prvoj polovini oktobra

Prema izgledima vremena za Beograd i širu okolinu, u periodu do polovine oktobra, očekuje se devet dana sa padavinama, od kojih će nekoliko biti praćeni i grmljavinom.

Izgledi za kraj septembra i prvu polovinu oktobra 2023.

Očekuje se da početak meseca, osim padavine, obeleže i visoke temperature za to doba godine, do oko 28-29 stepeni, a zatim će pasti za nekoliko stepeni i do 15. oktobra će biti između 20 i 24 stepena Celzijusa.

Meteorolozi RHMZ navode da će oktobar biti dosta topliji i vlažniji mesec u odnosu na prosek.

Septembar 2023. najtopliji u poslednjih 30 godina

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, još krajem avgusta je izjavio da će biti dosta lepih dana u septembru, prognozirano je tada čak od 12 do 17 letnjih dana.

Objasnio je da u meteorologiji letnji dan podrazumeva maksimalnu temperaturu višu od 25 stepeni.

