LETNJE VRUĆINE DO NEDELJE, A ONDA NEPOGODE! Sa 30 stepeni prelazimo na pljuskove, OLUJNI VETAR I GRAD

Temperatura vazduha u najvećem delu Srbije prešla je granicu prolećnih i kreće se i do 27 stepeni, a narednih se očekuje da dostigne 30 stepeni. Lepo i toplo vreme zadržaće se do nedelje i prema najavi meteorologa u ponedeljak počinju nestabilnosti i padavine. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je od 5. maja pljuskove sa grmljavinom!

Za samo tri dana počinje period pljuskova, grmljavine, olujnog vetra i nižih temperatura

- Do nedelјe će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu temperaturu u većini mesta od 23 do 30 stepeni. Od ponedelјka promenlјivo, nestabilno i malo svežije vreme mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom – najavio je RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, danas će biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Petodnevna vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu danas pretežno sunčano. Najniža temperatura će bit 13 stepeni, najviša 27 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura vazduha će biti od 8 do 15 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti pretežno sunčano sa najnižom dnevnom temperaturom do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 30 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Pretežno sunčano i toplo u nedelju. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak zapadni.

Najniža temperatura vazduha od 10 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za ponedeljak

U ponedeljak će, prema najavi RHMZ, u Srbiji biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji će prvo zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne predele.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu se očekuju poslepodnevni pljuskovi. Najniža temperatura 16 stepeni, najviša 27 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju tog dana na lokalnu pojavu grmljavine i pljusak kiše ili jake kiše sa količinom padavina većom od 10 litara po kvadratnom metru u periodu do 3 sata.

Vremenska prognoza za Srbiju od 6. do 10. maja

U Srbiji će od utorka 6. maja do subote 10. maja biti promenljivo oblačno i još malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Lepo i toplo vreme zadržače se do nedelje, a od ponedeljka počinju jače nestabilnosti

U Beogradu se u utorak ponovo očekuju poslepodnevni pljuskovi, a temperatura biti 22 stepena. Minimalna temperatura vazduha će biti 15 stepeni.

Upozorenja meteorologa RHMZ

Zbog lokalne pojave grmljavina, meteorolozi upozoravaju da su mogući:

- rizik od udara groma

- opasnost za život ljudi i životinja

- problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju



- rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijamaproblemi u transportu električne energije zbog udara gromalokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Treba biti na oprezu i zbog pljuskova kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata jer su moguće:

- poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti)

- šteta na imovini i povređivanje ljudi

Početak maja podseća na početak jula

Kako je izjavio Ivan Risti, početak maja obeležiće letnje temperature, nakon kojih nas očekuje nestabilno vreme sa padavinama.

-Početkom maja temperatura će biti do 30 stepeni, što je letnja temperatura. Danas, 2. maja će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura vazduha će biti od 5 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni. Za vikend očekujem da bude sunčano i još toplije. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni - kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, na samom početku maja u Srbiji imamo izrazito visoke temperature, ali slabljenje ovog toplotnog talasa počinje u ponedeljak, 5. maja.

-Ne samo u Srbiji, već i u Evropi, početak ovog meseca više podseća na početak jula, a razlog tome je što se afrički anticiklon proširio do Danske, a to je uobičajena pojava na početku jula. Ovaj anticiklon će posle 5. maja slabiti i istovremeno će severnoevropski ciklon doneti jače zahlađenje – objašnjava Ristić.

Gde prvo počinju pljuskovi kiše sa grmljavinom, olujni vetar i grad

Ristić je najavio da od ponedeljka promena u atmosferi donosi pljuskove sa grmljavinom, olujni vetar i grad.

-Promena će prvo zahvatiti sever i zapad zemlje, a zatim će se proširiti na celu Srbiju. Naredne dve nedelje, do oko 20. maja biće nestabilno, promenjivo i relativno sveže vreme sa puno oblaka i malo sunca. Najniže temperature će biti od 7 do 15 stepeni, a najviše od 16 do 21 stepen. Zbog nestabilnosti i grmljavinskih oluja, obilnih padavina i nepogoda poput grada, količina padavina će se kretati oko 30 milimetara što može da izazove bujične i urbane poplave – upozorava Ristić.

Dodaje da stabilizaciju vremenskih prilika očekuje u trećoj dekadi maja.

- Krajem maja imaćemo ponovo letnje temperature. Biće manje padavina, a više sunca. U zadnjoj nedelji ovog mesesa temperatura vazduha će ponovo biti od 23 do 27 stepeni – kaže Ristić.



Autor: Jovana Nerić