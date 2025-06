PAKLENE VRUĆINE I OVOG VIKENDA! Živa na termometru samo SKAČE, danas do 29 stepeni!

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeni i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni, najavljena je vremenska prognoza RHMZ.

U Srbiji u subotu jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i umereno toplo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i pojačan. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u subotu sunčano i umereno toplo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i pojačan. Jutarnja temperatura 16 stepeni, maksimalna dnevna 27 stepeni.

Za nedelju je najavljeno pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeni i jak, severni i severozapadni koji će biti u slabljenju tokom dana. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.

Autor: Jovana Nerić