SRBIJI PRETI CRVENI TALAS? Spremite se za afričku vrelinu, živa u termometru već ovih dana probija 39 podeok! Evo i gde

Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 8 na jugoistoku zemlje do 21 °C u Beogradu, a najviša dnevna od 31 do 34 °C, a na istoku Srbije oko 36 °C.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo:

* u sredu od 34 do 37 °C,

* a u četvrtak još toplije, od 36 do 39 °C.

U četvrtak krajem dana i tokom noći ka petku u severnim predelima prolazno naoblačenje, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severozapadni vetar.

U PETAK MANJI PAD TEMPERATURE

U petak će temperatura biti u padu za 5 do 8 °S u odnosu na četvrtak uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar. Tokom dana promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Zatim ponovo pretežno sunčano i postepeno toplije.

UPOZORENJE NA VISOKU TEMPERATURU ZA PODRUČJE SRBIJE (do 26.06.2025.god.)

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 °C, a u četvrtak od 36 do 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za 5 do 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar.

UPOZORENJE NA VISOKU TEMPERATURU ZA PODRUČJE BEOGRADA (do 26.06.2025.god.)

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak će biti oko 33 °C, u sredu oko 37 °C, a u četvrtak oko 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za oko 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju.

Autor: D.B.