NEVREME TUTNJI KA SRBIJI, MOŽEMO LI SE UOPŠTE NADATI MIHOLJSKOM LETU: Evo kad će razvedravanje i šta nas čeka već narednog vikenda

Jesen je juče i zvanično stigla - kalendarski. Sunce su odmah zamenile kiše. Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda rekao je da je početak jeseni obeležilo pravo tipično jesenje vreme.

Prvi dan jeseni obeležile su obilne padavine a Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rekao je za Javni servis da ćemo od utorka do kraja sedmice uživati u prijatnim jesenjim danima, kada bi maksimalna temperatura bila između 23 i 27 stepeni. Međutim, za vikend ponovo padavine.

Kiša je juče "zabeležena“, pre svega u zapadnim i jugozapadnim krajevima, gde je bilo između 10 i 20 milimetara kiše, u toku noći nešto manje.

U drugom delu noći najviše padavina je bilo na severu zemlje - u Subotici oko 10 milimetara padavina.

Mihajlović kaže da se danas očekuje 40 do 80 milimetara kiše, u pojedinim mestima, lokalno i do 100 milimetara kiše - to su količine koje su u kategoriji crvenog stepena upozorenja, a srednja mesečna vrednost za Beograd iznosi oko 50 milimetara za septembar.

"Imaćemo u toku 24 sata količinu koja je veća od onoga što prosečno padne za mesec dana i u tom smislu je najviši stepen upozorenja izdat", objašnjava on.

Šta nas očekuje posle obilnih padavina

Mihajlović kaže da nas posle ovih padavina očekuje lepše vreme - jesen nisu samo kiše već i prijatne temperature. Prema njegovim rečima, posle ovih padavina u toku dana još sutra na istoku i jugoistoku očekuju nas padavine, u ostalim krajevima postepeni prestanak i razvedravanje.

"Od utorka do kraja sedmice uživaćemo u prijatnim jesenjim danima, u drugom licu jeseni, kada bi maskimalna temperatira bila između 23 i 27 stepeni", naveo je Mihajlović. Nove padavine možemo najaviti za sledeći vikend, dodaje on.

Na pitanje možemo se nadati Miholjskom letu - Mihajlović podvlači da je narodno iuskustvo potvrđeno i statističkim podacima. Potvrđuje se da u prvoj polovini oktobra postoji period od sedam do deset dana suvog, prijatnog i toplog vremena bez padavina, navodi Mihajlović.

