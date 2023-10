DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE 'PRELJINA' ZA PINK: Niko nikome nije pretio pištoljem, niti je ko povređen! Želim da skinem ljagu sa imena naše škole!

Nakon što je Srbiju obišla vest da je učenik 8. razreda došao u Osnovnu školu "Preljina" kod Čačka, sa replikom pištolja i na taj način uplašio ostale đake, direktor ove obrazovne ustanove, Radojle Čolović, oglasio se za TV PINK, sa željom kako kaže, da skine ljagu sa imena njegove škole.

- Učenik je u školu doneo kinesku igračku. Nikome nije prećeno, niti je ko povređen. Nije imitirana nikakva pucnjava u školskom dvrorištu - napisao je Čolović.

On je dodao da dežurni policajac nije oduzeo igračku od učenika, već razredni starešina nakon dobijanja informacije od drugih učenika.

- Dežurni policajac je pozvao patrolu jer je tako predviđeno protokolom. Tim za nasilje će imati sednicu i biće podnete odeređene mere i to je to - dodao je on.

Kako kaže, u principu nakon svake eskurzije po desetoro dece je kupovalo kineske pištolje, ali kako dodaje, imajući u vidu celo društvo i osetljivost ove teme, slučaj će se tretirati kao nasilje.

Autor: