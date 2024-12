'TETO SPASITE ME, DRUG MI JE KRVAV' Dete otkrilo kako napadač iz osnovne škole u Zagrebu izgleda

Jedna Zagrebčanka danas je imala neprijatan susret sa detetom, koje je nakon napada na osnovnu školu u Zagrebu, pobeglo iz ustanove i doletelo do nje tražeći joj pomoć.

Mališan je u agoniji sve do detalja ispričao šta se dešavalo kada je napadač (19) otpočeo svoj krvavi pir

"Dete je izletelo iz škole plačući. Nisam znala šta je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me i vikalo: 'Teto, spasite me!'. Ostala sam u šoku. Pitala sam ga šta je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrdžavi muškarac ušao u razred i počeo da ubija nožem", ispričala je za 24sata.hr žena koja se zatekla u blizini škole u Prečkom u kojoj je došlo do užasnog napada.

To dete se, rekla je, spasilo tako što je pobeglo van...

"Rekao mi je da mu je prijatelj krvave glave i da je ostao da leži na zemlji. Bio je u šoku", rekla je Zagrepčanka koja se našla ispred Osnovne škole u Zagrebu.

Podsetimo, jedno dete je ubijeno i više dece je povređeno, a učiteljica je životno ugrožena i za njen život se bore lekari, nakon napada koji se danas dogodio u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. Ukupno je povređeno sedam osoba, a napadač je uhapšen.

Hrvatskim medijima obratio se i otac devojčice koja ide u školu u kojoj se napad dogodio, prenosi Index.hr. On je opisao scene koje je i sam video.

"Bilo je sve haotično, policija je bila u školi, počinilac je pobegao iz škole u ambulantu, 30-40 metara. Bio je sav krvav, navodno ima 19 godina, majica kratkih rukava. Moje dete je treći razred, ona nije znala šta se dogodilo. A deca koja su bila taj prvi razred su pričala da je on ušao unutra i krenuo da redom napada. Zbog čega i kako..."

Treba im psihološka pomoć

"Neke stvari se u državi moraju drastično popraviti. Žao mi je što se to dogodilo u našoj školi. Neverovatno mi je da škole nemaju krizno postupanje u ovakvim situacijama. Ispred mog deteta se dogodio napad u razredu. Deci u razredu treba psihološka pomoć. Imaće traumu ceo život zbog ovog. Ovo je katastrofa. Kraj krajeva, prešlo je sve granice", rekao je za 24sata.hr otac učenika škole.

Baka došla ispred škole da traži unuku

O događaju koji je jutos potresao Hrvatsku, ali i ceo region, oglasila se baka devojčice koja pohađa razred u Osnovne škole Prečko kojoj se dogodio stravičan napad.

"Ne znam detalje, znam samo da je moja unuka u šoku. Za sve sam saznala preko Fejsbuka. Odmah sam došla po unuku, ali njen tata je pre došao i pokupio ju je. Čula sam se s njima, dete je u jako velikom šok. Sve se desilo u njenom razredu. Ona uopšte sada ne može da priča", rekla je za 24sata.hr baka učenice OŠ u Prečkom.

Autor: Iva Besarabić