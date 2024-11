Skandal u Zagrebu, direktorka škole branila pedofila: Imao podatke dece, spopadao maloletnice

Smatramo da je dugo znala za nečasne i nedolične radnje svog zaposlenog. Kad su joj se učenice obratile za pomoć, ona je učinila sve da prikrije njegova dela, a ne da im pomogne i pruži stručnu pomoć, rekli su to roditelji dece koja pohađaju jednu školu u okolini Zagreba u kojoj je prošle nedelje uhapšen domar (29) zbog seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta.

- Uhapšeni muškarac sumnjiči se za tri kaznena dela - polnu zloupotrebu deteta mlađeg od 15 godina, zatim upoznavanje dece s pornografijom i mamljenje dece za zadovoljavanje seksualnih potreba. Određen mu je istražni zatvor i to zbog opasnosti od uticaja na svedoke i zbog opasnosti od ponavljanja dela - rekla je portparolka nadležnog suda.

Naglasila je da je od ovih kaznenih dela koja mu se stavljaju na teret najteže polna zloubotreba deteta mlađeg od 15 godina, gde je raspon kazne do 15 godina zatvora. Uhapšena je tad bila direktorka (48) te ustanove zbog nesprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti deteta i drugih ranjivih grupa ili postupanje protivno pravilima struke. Jedno vreme provela je u policijskom pritvoru, no uz mere opreza puštena je da se brani sa slobode.

Roditelji su ogorčeni jer su za slučaj saznali tri dana kasnije nakon što je sve prijavljeno.

- Kako se uvek kaže, mi smo zadnji to saznali. Tek nakon tri dana smo saznali šta se događalo u toj školi. Bilo šta drugo da se dogodi u školi, razbije se pločica, iz škole su nas odmah zvali, koliko to košta, koliko moramo platiti... A kad se ticalo naše dece, polnog uznemiravanja, pedofilije, niko nas nije zvao tri dana - očajni su roditelji.

Opsedao žrtve

Osim toga, kad su s decom otišli da slučaj prijave u policijsku stanicu, saznali su da pritvoreni radnik ima uvid u lične podatke učenica. Pretpostavljaju da ih je dobio od uprave škole. Njihova deca sad više ne žele da idu u školu. Poverenje u sistem, kažu oni, s pravom više ne postoji.

Podsetimo, sve je to trajalo još od septembra. Napadnutu decu je bilo sramota da uopšte pričaju o tome šta proživljavaju, da ih domar opseda, šalje poruke, odvlači u kabinet i spopada na parkingu škole. Žrtve su na kraju ipak na nagovor jedne prijateljice koja nije bila žrtva, koja je samo htela da pomogne bliskim učenicama, odlučile da odu kod direktorke i da sve prijave. No, umesto da im je pomogla, roditelji žrtava kažu da im direktorka nije pomogla, nego je sve pokušala da zataška.

- Pismeno su morali da napišu neku izjavu šta se tačno dogodilo, da opišu celi slučaj svojim potpisom, škola kao takva nije kontaktirala roditelje. Znamo da je radnicima jasno iskomunicirala da se o tom slučaju dalje ne govori, da se roditelji ne zovu - rekli su besni roditelji devojčice za Dnevnik.hr.

U toj školi juče je bio i Momir Karin, direktor Uprave za unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja iz Ministarstva obrazovanja. Onde je održao nekoliko sastanaka sa zaposlenima. Tokom ponedeljka tamo je trebala da se održi i sednica školskog odbora da bi se smenila dosadašnja direktorka, te da bi se pronašla nova osoba koja će biti privremeni direktor škole.

- Kad se saznaju sve činjenice i okolnosti, videće se šta će se dalje preduzeti i hoće li škola zatražiti postupanje kriznog tima za psihološke situacije - rekao je Karin za HRT.

I Grad nudi pomoć

U samom mestu gde se ta ustanova nalazi poručili su da postoje protokoli za postupanje u ovakvim situacijama te su pozvali sve učenike i roditelje kojima je potrebna pomoć da se obrate nadležnom Centru za mlade.

Antonija Mirosavljević, predsednica Hrvatskog udruženja direktora osnovnih škola, komentarisala je slučaj za HRT i rekla da se direktori susreću s raznoraznim prijavama, no da je svakako bitno odmah prijaviti ovakve slučajeve.

- Nama deca, učenici, pa nekad i roditelji dolaze s raznoraznim informacijama. Naravno da je to procena osobe koja to sluša. Međutim, u ovako ozbiljnim situacijama, kad je reč o nasilju, opet ponavljam bilo koje vrste, ono što je dobro je da se to bez obzira na sve prijavi. Znači, razgovara sa sa svim učesnicima. Onda to sve treba prijaviti, pa neka institucije koje se time bave i imaju kadar koji to može ispitati rade svoj posao - rekla je Mirosavljević.

Nažalost, ovo nije jedini slučaj gde je zaposleni škole uhapšen zbog pedofilije i napastovanja dece mlađe od 15 godina. Tako je prošle godine pravosnažno osuđen muškarac s područja Dalmacije jer je godinama zlostavljao devojčicu. Prikazivao se kao njen zaštitnik, no ona je, srećom, sve ispričala školskom psihologu, koji ga je odmah prijavio.

- Njega već duže vreme nema u školi jer je suspendovan, a nakon pravosnažne presude dobio je i otkaz zbog seksualnog napastovanja deteta mlađeg od 15 godina, što je i očekivano - rekla je tad direktorka škole lokalnim medijima.

Sramne radnje, a na meti deca

Podsetimo, radi se o domaru i direktorki škole s velikogoričkog područja. Domar je osumnjičen da je devojčice pozivao u WC, pipkao, slao im fotografije svog polnog organa i mamio da šalju gole fotografije, dok je direktorka navodno pokušala sve da zataška.

29-godišnji domar pritvoren je zbog sumnje na počinjenje tri krivična dela, i to polni odnos s detetom mlađim od 15 godina, mamljenje dece za zadovoljavanje svojih polnih potreba i iskorišćavanje dece za pornografiju.

Autor: Marija Radić