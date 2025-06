Drama Srbina na putu za Grčku: Goran promašio skretanje, pa zamolio taksistu za pomoć, a onda šok! Usledila jurnjava po Kasandri, ovi je bio razlog!

Goran i njegova ekipa su promašili skretanje i odlučili da ne rizikuju vožnju u rikverc s kamperom, već da pitaju lokalce za pomoć - što se na kraju pokazalo kao pun pogodak

Na svom putovanju ka Neos Marmarasu, Goran iz Srbije doživeo je neočekivano prijatno iskustvo koje mu je ulepšalo dan i ostavilo dubok utisak o gostoprimstvu Grka.

Naime, zbog male greške u navigaciji, Goran i njegova ekipa su promašili skretanje i odlučili da ne rizikuju vožnju u rikverc s kamperom, već da pitaju lokalce za pomoć - što se na kraju pokazalo kao pun pogodak! Pomoć je došla od jednog taksiste čija ljubaznost je oduševila Gorana.

- Malo lepih vest, juče smo promašili skretanje za Neos Marmaras. Nema u rikverc, šta ćemo, samo napred. GPS pokazuje skretanje za pet kilometara, međutim uvek je bolje pitati lokalce pogotovu kad vozite kamper - započeo je Goran priču za Fejsbuk stranicu "Put do Grčke - Trip to Greece" i dodaje:

- Stajemo na prvoj pumpi, vidim taksista kupuje kafu. Pitam ga, kaze: "Nikako ta ulica, svi su parkirani". Kaže da često ne može ni on da prođe, velika je nizbrdica...

Dobrodušni taksista je "slabim" engleskim pokušao da objasni gde da treba skrenuti. Ovde levo, tamo desno... Goran se pogubio.

"A da ja tebi platim da nas izvedeš?", pitao ga je Goran.

Taksista se složio.

- Idemo mi za njim, vozimo se jedno deset kilometara. On daje četiri žmigavca i produžava. Ko rekoh: "Čekaj, nisam platio čoveku!". Ja za njim, računam: "Staće pred skretanje, pa da mu platim". Kad on dade gas i ode. Shvatamo da je tu trebalo skrenuti... Kasno - promašili smo... Vidim ja da će ovo biti razgledanje Kasandre... - priča on.

Nakon pet kilometara vožnje, spazio ga je.

- Vidim stoji u zaustavnoj sa sva četiri. Stanemo. Rekoh: "Da ti platim", a on kaže: "Trebalo je tamo da skreneš, a da platiš - ne treba, jer si iz Srbije".

Taksista je Goranu ponovo objasnio gde da skrene kako bi se vratio na pravi put ostavivši Gorana oduševljenim ovim gestom.

- Žao mi je što nisam uzeo kontakt. To je bilo na autoputu, svi jure, haos. Dobar čovek.

Eto samo da ispričam, nama je ulepšao dan - zaključio je Goran ispričavši svoje iskustvo koje je još samo jedan dokaz da iskrena ljudska ljubaznost i gostoprimstvo ne poznaju granice.

Autor: D.B.