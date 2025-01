Skandal u Americi! Nastavnica rodila dete 13-godišnjeg učenika (FOTO+VIDEO)

Nastavnica u osnovnoj školi u Nju Džersiju Laura Karon, koja je optužena zbog "teškog seksualnog napada i ugrožavanja dobrobiti deteta" uhapšena je i odbijena joj je kaucija.

Uhapšena nastavnica iz jedne osnovne škole u Nju Džersiju, Laura Karon (34), koja je optužena da je rodila bebu 13-godišnjeg učenika prvi put se pojavila pred sudom u četvrtak - i to prema pisanju medija, kranje opušteno što je šokiralo sve u sudnici.

This elementary school teacher reportedly had a baby with a 13-year-old student who she r*ped for years.



This is the face of evil.



Swift death penalty for pedos. pic.twitter.com/9NnNwcv3lE — Libs of TikTok (@libsoftiktok) 16. јануар 2025.

Laura Karon je u sudnicu došla u narandžastom zatvorskom odelu, i bez obzira što se suočava sa optužbama za teški seksualni napad i ugrožavanje dobrobiti deteta, nije uopšte bila uznemirena.

Nije pokazala uznemirenost ni kada joj je odbijena kaucija.

Karon je upoznala navodnu žrtvu dok im je predavla u Middle Township Elementary School, saopštila je policija.

Prema navodima optužnice, bebu je rodila 2019. kada je imala 28 godina, a njena žrtva samo 13.

Seksualno napastvovala dečaka pred njegovim bratom i sestrom

Nadležni organi su postali svesni navodnog seksualnog zlostavljanja nakon što je dečakov otac ukazao na sličnosti između Laurinog deteta, njega samog i njegovog sina, a sve nakon što je vidio objavu na Fejsbuku u decembru prošle godine.

5th grade teacher arrested after having baby with 13-year-old student she sexual assaulted for years.



Victim's parents became suspicious when teacher's child looked identical to their own son.



Now watch MAGA Trumpers rage post about how real problem is drag queens reading books… pic.twitter.com/1Ljx6bXDlp — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) 17. јануар 2025.

Otac je ispričao da su se on i supruga još 2018. sprijateljili s nastavnicom i da su dozvoljavali sinovima, ali i starijoj ćerki da kod nje prespavaju jednom ili više puta u toku nedelje.

Sestra dečaka je takođe rekla tužiocima da se seća da je spavala sa bratom u istoj prostoriji, ali se probudila i zatekla ga kako spava u krevetu nastavnice, preneo je "People".

Ona je u nastavku tvrdila čak i da je Karon počela da spava sa njenim bratom kada je imao 11 godina.

Disgraced teacher makes nonchalant court appearance after being outed for having 13-year-old male student's baby https://t.co/vq9mynq8pJ pic.twitter.com/187vu9w3Jp — Daily Mail US (@DailyMail) 17. јануар 2025.

Takođe je, navodno, rekla policajcima da je svaki put kada bi se njen brat tuširao, nastavnica ulazila s njim u kupatilo i zaključavala vrata.

O svemu je svedočio i dečakov brat, koji je rekao policajcima da je jednom video osumnjičenu kako seksualno zlostavlja njegovog brata.

Dečak žrtva je sestri priznao da je otac Karoninog petogodišnjeg deteta i tražio je od nje da čuva tajnu.

Disgraced teacher makes nonchalant court appearance after being outed for having 13-year-old male student's baby | Daily Mail Online WWWWW https://t.co/SmJ6dCKTHf — Nom de Plume (@BookOfPash) 17. јануар 2025.

Tokom intervjua u policiji, navodno je potvrdio da je imao seksualnu vezu Karon i da je dete njegovo.

Nastavnica je uhapšena

Laura Karon je uhapšena u sredu i suočava se sa optužbama za težak oblik seksualnog zlostavljanja i ugrožavanje dobrobiti deteta. Ona je zadržana u popravnom zavodu okruga Kejp Mej do prvog pojavljivanja pred sudom.

"Ovo hapšenje naglašava nepokolebljivu posvećenost naše kancelarije za sprovođenje zakona da se zaštite deca u našoj zajednici", rekao je tužilac okruga Kejp Mej Džefri Saterlend za Njujork post.

Autor: Dalibor Stankov