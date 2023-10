JUTRO HLADNO, TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO:Očekuju se letnje temperature, maksimalna i do 28 stepeni

U Srbiji u utorak jutro vedro i veoma sveže, u dolinama i kotlinama hladno i sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren jugoistočnivetar. Jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu u utorak jutro vedro i jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura 13 stepeni, maksimalna dnevna 27 stepeni.