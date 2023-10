Svaki treći roditelj ne plaća alimentaciju: Ako varaju svoje partnere i svoju decu, varaće i državu

Statistika kaže da svaki treći roditelj u Srbiji ne plaća alimentaciju, a izgovori koje pronalaze kako bi izbegli ovu odgovornost su neverovatni, iz Udruženja samohranih roditelja kažu da u ovakvim situacijama jedino ispaštaju deca.

Vera Totić predsednica Udruženja samohranih roditelja, koja se već 23 godine bavi ostvarivanjem dečijih prava odnosno alimentacijom, pokušava, kako kaže, da dođe do jednog odgovora već 23 godine koliko se bavi ovim pitanjem -"Šta se to desi sa roditeljima kada se razvedu da zaborave na decu, pa se onda svete jedno drugom".

- Ako je u pitanju otac koji neće da plaća alimentaciju, on kaže da neće da daje njoj za frizuru, silikone i nokte. A ako je u pitanju majka, ona kaže da neće da daje njemu da izvodi i provdi drugu ženu, a zaboravljau da je dete u sredini i da taj novac nije njhov nego detetov i da je to nešto što ne smeju i ne mogu da izbegavaju, a samim tim je to i krivično delo - kaže Vera Totić za Telegraf.rs.

Često se dešava da roditelji lažiraju svoju platu, prijavljuju da primaju minimalac i nalaze razne izgovore kako bi iznos alimentacije bio što manji. Ovim metodama, kako kaže, služe se i očevi i majke.

- Kada se radi o državnim ustanovama u kojim roditelji rade, te alimentacije ne mogu da se "filuju" ni smanjuju, nego je činjenica - kolike su plate tolike su. Međutim, privatni sektor je taj koji i inače zbog svoje koristi ne prijavljuju prave plate svojim radnicima nego mnuimalce da ne bi plaćali porez, pa onda daju deo na ruke a deo na račun, to što daju na ruke ne možete nikada da utvrdite koliko je, a ono što leže na račun može se videti.

Ona je objasnila da se roditelji služe raznim malverzacijama, jer kako kaže, ako je zakonom prospisano da je njena visina od 15 do 50 odsto od ukupnih primanja to uključuje i topli obrok i praznične dane i noćne smene, onda se taj iznos i mora računati, a ne samo "ono što ostane".

- Lako bismo mi to sproveli i tome stali na put da nisu poslodavci ti koji varaju državu zbog svoje koristi i onda to utiče automatski i na decu. Ali to neće nikada da zaživi kao i Alimentacioni fond koji je čist promašaj, jer ljudi koji izbegavaju da plaćaju alimentaije, koji varaju svoje partnere i svoju decu, varaće i državu - zaključila je ona.

Takođe alimentacija se određuju prema dogovoru supružnika, ali i prema zakonskim okvirima. Dok jedni roditelji redovno plaćaju alimentaciju svojoj deci, drugi to vešto izbegavaju, a pitanja koja se tiču alimentacije temeljno uređuje porodični zakon.

Alimentacija se ne može prebijati

Kako je zakonom predviđeno roditelj je u obavezi da plaća alimentaciju dok dete ne navrši 18 godina, a ako je redovan student pravo na alimantaciju ima do svoje 26 godine, a advokat Tijana Vladisavljević iz Advokatske kancelarije „Vladisavljević“ iz Beograda, objašnjava da alimentacija podrazumeva pokrivanje života troškova deteta, hrane, odeće, školovanja, lečenja, odnosno izdržavanje deteta.

- Alimentacija se ne može prebijati. Iznos koji je dužnik plaćanja alimentacije dužan da isplati u novcu, ne može prebiti sa drugim davanjem detetu (npr. u stvarima), a neplaćanje alimentacije za dete je krivično delo za koje je propisana zakonska kazna. Prilikom dosuđivanja iznosa alimentacije sud se ne mora nužno držati prethodnog iznosa, već će procenjivati sve okolnosti. Visinu alimentacije roditelji mogu predvideti i u predlogu sporazumnog razvoda, a što sud treba da potvrdi. Kod razvoda po tužbi sud će odrediti iznos alimentacije prema okolnostima na strani roditelja i deteta - objašnjava advokat Tijana Vladisavljević.

Iznos alimentacije koji roditelj plaća se određuje na osnovu njegovih primanja, a od uticaja će biti i troškovi deteta. U obzir se uzimaju i dodatni troškovi roditelja. A osim prema plati roditelja u određivanju iznosa alimentacije sud uzimaju se u obzir i potrebe deteta, shodno njegovim godinama i aktivnostima.

- Prema zakonu za alimentaciju nisu propisani maksimalni iznosi, pa tako kada je roditelj imućniji, to naravno znači i da bi iznos izdržavanja trebao biti veći. Porodični zakon Srbije u tom pogledu predviđa da kvalitet života, odnosno životni standard deteta ne sme da bude lošiji od onog standarda koji uživa roditelj - kaže Vladisavljević.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom prošle godine razvedeno je oko 9.790 brakova i to 5.187 je sa decom. Od tog broja oko 3.600 dece je dodeljeno majci.